Abdel Fattah al-Sisi vai recandidatar-se à presidência

Estão vão ser as terceiras eleições presidenciais desde a queda do regime de Hosni Moubarak.

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, anunciou que se vai candidatar a um segundo mandato nas eleições presidenciais que vão decorrer em Março deste ano.



"Vou anunciar com toda a honestidade e transparência, e espero que vocês aceitem, a minha candidatura para o cargo de Presidente da República", disse, durante um discurso em que destacou as conquistas efectuadas pela sua presidência.



Os candidatos para as eleições presidenciais têm até 29 de Janeiro para formalizar a sua candidatura.



Abdel Fattah al-Sisi foi eleito em 2014. Em 2013, enquanto chefe do Exército, destituiu o islâmico Mohamed Morsi, o primeiro Presidente democraticamente eleito do Egipto.



A campanha eleitoral vai começar, oficialmente, no dia 24 de Fevereiro e termina a 23 de Março.



De acordo com a Autoridade Nacional de Eleições, a primeira volta das eleições presidenciais terá lugar de 26 a 28 de março e uma segunda ronda será realizada, se necessário, de 24 a 26 de Abril.



