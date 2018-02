Onde vive Carles Puigdemont? Esta pergunta foi várias vezes feita nos últimos meses, desde que o antigo líder do governo regional da Catalunha se refugiou em Bruxelas, na Bélgica, depois da declaração unilateral da independência catalã e consequente destituição.Segundo a imprensa belga, depois de ter estado em vários hotéis e na casa de um simpatizante flamenco, Puigdemont vive, agora, numa vivenda com cerca de 550 metros quadrados, seis quartos, três casas de banho, terraço, jardim, sauna e garagem com espaço para quatro carros. O imóvel fica em Waterloo, cenário da derrota histórica de Napoleão Bonaparte, em 18 de Junho de 1815.O L'Echo diz que a casa, de construção nova, tem uma renda de 4.400 euros e que o contrato de arrendamento tem uma alínea que permite que seja prolongado. Os trâmites terão sido agilizados por Joseph María Matamala, o apoio de Puigdemont desde que chegou a Bruxelas no final de Outubro do ano passado.Esta semana, a investidura do líder independentista como novo líder do governo Catalão foi adiada até que o Tribunal Constitucional espanhol responda ao recurso apresentado pelo parlamento regional à medida cautelar, que impede a investidura à distância de Puigdemont, refugiado na Bélgica e com um mandado de busca e captura em Espanha por suspeitas de ter cometido delitos de rebelião, sedição e peculato.Numa troca de mensagens admitida pelo próprio, o político independentista admitiu o fim do processo independentista em curso numa série de mensagens trocadas com o deputado da Esquerda Republicana da Catalunha Toni Comín. Nas mensagens divulgadas pela Telecinco, disse que se podem estar a viver "os últimos dias da Catalunha republicana", adiantando que dedicará o resto da sua vida a proteger a sua "reputação", prejudicada por "calúnias, rumores" que aguentou "por um objectivo comum".