No passado domingo, Pep Guardiola foi surpreendido pelas autoridades à chegada ao aeroporto El Prat, em Barcelona. Segundo avança o jornal El Español, elementos da Guardia Civil inspeccionaram o avião do treinador catalão para garantir que lá dentro não se encontrava o ex-presidente do governo catalão Carles Puigdemont.

Esta revisão fez parte das inspecções de rotina que as autoridades catalãs levam a cabo no aeroporto, desde que Puigdemont fugiu para Bruxelas.

De acordo com o La Vanguardia, Guardiola viajava com a mulher, Cristina, com os três filhos e com o cunhado, Joan. Após o treinador do Manchester City desembarcar com a sua família, os agentes da Guardia Civil entraram no avião "sem dizer palavra", refere o jornal. Já no aeroporto, foi explicado que procuravam o presidente destituído do governo da Catalunha.