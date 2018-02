38 jihadistas mortos e 526 detidos em operação no Egito

Um ‘raid’ e uma troca de tiros em Al-Arih, capital do Sinai do Norte, resultaram "na eliminação de uma célula terrorista muito perigosa composta por 10 extremistas", anunciou hoje o porta-voz das Forças Armadas, Tamer el-Refai.



Com este anúncio, o balanço dos ‘jihadistas’ mortos eleva-se para 38 desde o início desta campanha, chamada de "Sinai2018".



No total, foram também detidas 526 pessoas, das quais 400 só na segunda-feira, de acordo com comunicados publicados pelo exército desde o início da operação.



No final de novembro, o Presidente, Abdel Fattah al-Sissi, o único candidato à eleição de 26 de março, deu três meses ao seu chefe do Estado Maior para restabelecer a segurança e a estabilidade no Sinai.

