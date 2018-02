A bolsa de Nova Iorque terminou esta terça-feira em alta, após uma sessão entre subidas e descidas, no dia a seguir à pior sessão em mais de seis anos para os índices Dow Jones e S&P 500.

O principal índice de Wall Street, o Dow Jones Industrial Average ganhou 2,33% e acabou a sessão em 24.912,77 pontos.

Logo após o início da sessão, as oscilações do Dow Jones foram de -2,3% a +1,5%, continuando as hesitações entre as perdas e os ganhos ao logo do dia. Na segunda-feira, o Dow Jones perdeu 4,6%.

O S&P 500, que tinha recuado 4,1% na segunda-feira, acabou hoje com uma subida de 1,74%, para 2.695,14 pontos, depois de também ter seguido uma trajectória irregular.

O Nasdaq, dominado pelo sector tecnológico, avançou 2,13%, para 7.115,88 pontos. Na sessão anterior perdeu 3,78%.

Após a descida de segunda-feira, "o mercado tenta perceber até onde podem os índices descer e as operações foram bastante voláteis durante toda a sessão", afirmou o analista Bill Lynch.

Na sua opinião, as flutuações não foram "impulsionadas por informações específicas".

"Assistimos a uma correção que já era esperada há algum tempo", tendo em vista a subida dos índices nos últimos meses, mas "a economia continua sólida, não há risco de recessão no horizonte", considerou.

No mesmo sentido, o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, afirmou que "as bases da economia estão sólidas" e que o movimento observado na segunda-feira foi "uma correcção normal dos mercados".