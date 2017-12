Em 2018 mantém-se a prestação baixa da casa (mas já há avisos de inversão) e há um alívio visível no IRS, mas os salários não mexem muito e o custo de vida aumenta (mas há excepções importantes na subida dos preços).



Não conte com uma descida das rendas das casas, nem sonhe com subidas das taxas de juros dos depósitos a prazo. Os sinais dos agentes do sector são claros.



Esta semana, na revista SÁBADO, analisámos os cenários, as orientações e os orçamentos das entidades oficiais e depois fizemos as contas que vão mexer na carteira dos portugueses em 2018.





Capa n.º 713