A declaração de impostos relativa a 2017 pode ser entregue a partir de 1 de Abril, mas tem de começar a organizar as suas facturas. Até 15 de Fevereiro, deve validar as facturas que surgem no portal E-Factura.

Segundo o jornal Público, deve ver se tem de completar os sectores de actividade relativos às entidades que lhe deram factura, indicar que compras na farmácia foram feitas mediante receita médica (para que beneficie do IVA a 23%), e referir que as refeições servidas nas cantinas escolares pertencem ao sector da educação.

Se aceder agora ao portal E-Factura, vai reparar que ainda faltam algumas despesas que teve ao longo de 2017. Isso é porque as empresas têm até 20 de Janeiro para enviar os comprovativos de Dezembro; as escolas, jardins-de-infância e universidades também só dão informação ao longo deste mês; quanto a taxas moderadoras, seguros de saúde ou propinas, a Autoridade Tributária tem até ao final de Fevereiro para enviar os dados.

Até 28 de Fevereiro, o Fisco tem de avançar o valor das deduções do ano anterior. Visto o valor no Portal E-Factura, até 15 de Março os contribuintes podem reclamar. Se preferirem, as despesas de saúde, educação, com imóveis, e encargos com lares podem ser indicadas à mão no anexo H.