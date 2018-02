Vai ser mais rápido aceder à Internet durante as suas viagens de metro. A Nos já instalou a rede 4G na linha verde e, até Março, planeia estendê-la a todas as linhas do Metropolitano de Lisboa.

"O projecto está finalizado na linha verde, no eixo Alameda-Alvalade, com a cobertura total da rede do metropolitano prevista para o final de Março", disse em comunicado a operadora.

Durante as horas de ponta, o acesso à Internet é difícil no metro que ainda tem instalada a rede 3G, mais lenta e antiga.