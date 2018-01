As polémicas do fundador da Ikea

Ingvar Kamprad fundou a empresa de mobiliário na Suécia em 1953 e liderou-a até 2013, quando o filho mais novo, Mathias, tomou o seu lugar. Em 2011, um ex-assistente pessoal contou vários segredos do multimilionário num livro. Recorde o artigo publicado na SÁBADO nesse ano

Até aos anos 90, as lojas Ikea alemãs pareciam catacumbas romanas: aos sábados à tarde os clientes amontoavam-se pelos 1.400 metros de corredores e abriam as portas de emergência para apanhar ar – com os alarmes a tocar. Só depois o design mudou. Mas a vida do fundador continuou igual: detesta férias e passa parte do Verão a escrever o discurso de Outono – na sala de casa, em roupa interior.



Até há poucos anos, Ingvar Kamprad chegava à sede da Ikea às 6h e mantinha reuniões todo o dia. "As pessoas olhavam para ver se ele estava a ponto de desmaiar, se precisava de ir à casa de banho ou de comer. Mas ele nunca se cansava", conta Johan Stenebo à SÁBADO. O autor do livro The Truth about Ikea, lançado no fim de 2010 em inglês, descreve a solução: "Entrávamos e saíamos da sala sem avisar, trazíamos uma sanduíche e voltávamos." Mas confessa que nem sempre conseguia aguentar a semana de trabalho que, uma vez por ano, Ingvar organizava. "Costumava espetar um lápis nas pernas para me manter acordado", conta.



Stenebo foi assistente pessoal de Kamprad e descreve-o como "a pessoa mais inspiradora" com quem trabalhou. Mas também revela o lado negro da firma, que esta semana se soube ser gerida a partir de uma empresa com sede num paraíso fiscal.



Fuga aos impostos

Ingvar Kamprad reconheceu que a Ikea é gerida a partir de uma sociedade com sede no Liechtenstein que, de acordo com a imprensa sueca, lhe terá permitido poupar 2 mil milhões de euros em impostos. Kamprad diz que sempre pagou as taxas devidas e que a Interogo, a fundação no Liechtenstein, é uma questão de "eficiência fiscal". Mas o próprio fundador da Ikea vive numa espécie de exílio fiscal: mudou-se para Lausanne, na Suíça, em 1973. "Para pagar menos impostos, alega que não tem rendimentos nesse país", explica Johan Stenebo, que acredita que o milionário é o homem mais rico do mundo.



"Os lucros da Ikea ao longo dos anos têm de ir para algum lado. As fundações são controladas pela família e usadas para pagar menos impostos",defende. A Ikea é uma empresa fechada: as contas de 2010 foram as primeiras a ser tornadas públicas.



Madeira ilegal comprada na China

Até há poucos anos ninguém estava autorizado a revelar o número de catálogos produzidos pela Ikea. "Ingvar tinha medo que se convertesse o volume de folhas em número de árvores abatidas e hectares de floresta destruídos",revela Johan Stenebo. Todos os anos a Ikea compra 200 milhões de troncos de árvores. Primeiro problema: apenas a China e a Rússia conseguem vender madeira a preços suficientemente baixos.



Segundo problema: a máfia russa já boicotou negócios à empresa. Por isso, a Ikea virou-se para a China. "Os chineses atravessam as fronteiras da Sibéria e entram ilegalmente nesta floresta natural. E um dos maiores compradores desta madeira é a Ikea." Segundo o autor, a empresa só consegue saber a origem de 10 a 20% da madeira comprada na China. "Todos os fornecedores têm centenas ou milhares de empresas subcontratadas e não há qualquer controlo sobre isso. Pelo menos 80% desta madeira é ilegalmente cortada na Sibéria." A Ikea podia por isso receber o título de maior revendedor de florestas virgens do mundo.



Penas de animais vivos

Há mais de 30 anos que as penas de pássaros usadas para fazer almofadas e edredons são retiradas de animais vivos. Vantagem: "Podem ser retiradas várias vezes antes de o animal ser abatido e ajudam a manter os preços baixos". Não é o único tema polémico: as emissões de gases de efeito estufa da empresa equivalem às de toda a Suécia. A Ikea defende-se: instalou painéis solares em algumas lojas e quer que todos os seus espaços comerciais tenham turbinas eólicas no telhado.

"Mas as lojas representam no máximo 4% das emissões do grupo", diz Johan Stenebo.



Além disso,"as turbinas eólicas exigem nove metros por segundo de vento. Nenhuma loja Ikea tem uma média de vento próxima destes valores". Para o autor, estas iniciativas são apenas uma manobra de diversão, para trazer publicidade positiva, tal como os donativos para as associações de defesa do ambiente, como o World Wildlife Fund. "Os donativos são de tal forma que, em teoria, podemos dizer que alguns trabalhadores do WWF são pagos pela Ikea." E isto significa que o WWF não pode criticar abertamente a empresa. "Está financeiramente refém da Ikea."



Discriminação

"As mulheres devem ficar de pé e à frente, para parecer que são muitas", diziam alguns administradores, meio a brincar, nas fotos de grupo. Quando Stenebo deixou de ser assistente pessoal de Kamprad, a candidata asiática apontada para o lugar foi afastada. "Não havia ninguém tão capaz dentro do grupo, mas o vencedor foi um homem alto, de cabelo louro e olhos azuis. Um sueco protestante e heterossexual, exactamente como eu. E como todos os outros assistentes antes de mim."



Kamprad só confia emhomens. "Houve mulheres muito competentes que foram afastadas por serem mulheres." Já o filho mais velho, Peter, desconfia dos "negros", como lhes chama. "Talvez não haja assim tanta coisa errada com os negros, mas ainda assim...", chegou a dizer numa reunião.



A sucessão é um dos problemas: nenhum dos três filhos tem talento para continuar a empresa, mas têm poder: o cunhado de Ingvar tentou promover Mathias, mas o filho mais velho, Peter, não gostou, e garantiu que o tio fosse afastado da presidência do conselho de administração. Mathias é o mais boémio: numa das suas frequentes noitadas destruiu um restaurante em Copenhaga. A Ikea pagou.



O mito do alcoolismo

Aos 40 anos, Ingvar trocou os fatos feitos à medida por roupa gasta, o cachimbo por tabaco de mascar, mudou de corte de cabelo e passou a encher os bolsos com embalagens de sal em self-services. Agora, fala abertamente dos seus problemas: a dislexia e o alcoolismo. Para Stenebo, são mitos. "Comunica com gestores de todo o mundo através de centenas de faxes e cartas escritas à mão e engana-se sempre nas mesmas palavras, e sempre da mesma maneira." E só por uma vez, em 1995, os colegas o viram alcoolizado. "O homem mais rico do mundo torna-se muito mais excitante se for alcoólico, disléxico, não souber falar inglês e for ligeiramente estúpido, como se descreve quando está com jornalistas", mas não é verdade: faz, em poucos minutos, cálculos que implicam conhecer as rotas de transporte e preços de matérias-primas entre quatro fronteiras e custos laborais em dois países, para três operações diferentes.



Rede de espiões e plágio

O fundador da Ikea tem uma rede de espiões: um grupo de empregados mais velhos que vivem junto à sede e lhe transmitem por fax e telefone as observações que fazem. Quando foi viver para a Suíça passou a usá-los mais vezes. "Nessa altura, a empresa ainda roubava o design de muitos dos seus produtos mais vendidos." Durante as primeiras semanas na empresa, Johan assistiu a uma descrição original de um produto novo: o recorte de um catálogo da concorrência.

Ingvar defende-se: "Há muito pouco design único e toda a gente se inspira em alguém." Tal como se defende deste livro: a Ikea não comenta as opiniões "pessoais" do autor, disse a empresa.



Artigo publicado originalmente na edição n.º 353, no dia 3 de Fevereiro de 2011.