Lesados do papel comercial vão conseguir recuperar até 75% do investimento.

A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários autorizou o fundo de recuperação de créditos que vai indemnizar os lesados do BES. De acordo com a notícia avançada pela SIC Notícias, esta medida vai permitir que parte do dinheiro dos lesados seja recuperado.



A estação de Carnaxide acrescenta ainda que os lesados do papel comercial vão conseguir recuperar até 75% do investimento. A Caixa Geral de Depósitos, o Montepio e o Novo Banco, vão participar no dinheiro do fundo, bem como o Estado, através de uma garantia, cujo valor é desconhecido.



No final do ano anterior, já tinha sido celebrado um contrato de empréstimo - no valor de 145 milhões de euros - para reembolsar os lesados do papel comercial do Banco Espírito Santo.