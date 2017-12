pub

Capa n.º 712

A origem dos produtos que tipicamente chegam à nossa mesa no Natal reflecte as voltas do comércio internacional e as áreas em que mais se nota a dependência alimentar do país. O grau de autossuficiência alimentar – pouco acima de 80% há cinco anos – combina a autonomia nos ovos, no arroz, no vinho e na fruta com um défice crónico e perigoso em cereais e leguminosas. Seguem alguns exemplos.Olhando só para os dados das importações a Suécia e os Países Baixos são os principais fornecedores, com a Noruega a valer apenas 0,5%. Estes números são uma surpresa, mas explicam o circuito comercial do bacalhau – o porto holandês de Roterdão, por exemplo, é um ponto de entrada privilegiado para importações de país extracomunitários. Se olharmos para a origem real do bacalhau, a Noruega domina: vale mais de dois terços das importações.O grão que acompanha o bacalhau na noite de 24 vem paragens distantes: Canadá, Argentina e México valem 67% do total importado (e a maioria do grão que se consome é importado). Cerca de 14% das importações vêm de outro sítio distante: a Índia.Cerca de 63% da batata consumida pelos portugueses em de fora do país e Espanha (que vale 41% das importações de batata) e França (38%) são os principais fornecedores.