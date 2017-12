Receitas para gatos e donos: jantar de Natal

Alguma vez pensou em partilhar o jantar de natal com o seu gato? Este ano, pode fazê-lo, graças às receitas de Brandon Schultz, autor do livro Cozinha para os Dois: O Meu Gato e Eu.





Quase no Natal, publicamos a terceira receita de uma série de sete - a próxima será divulgada no dia 27.





JANTAR DE NATAL



Não inclui bacalhau, nem couves, mas dá primazia ao peru.

Se o gato não comer alguns dos ingredientes do jantar, pode misturar tudo, até o preparado ficar em papa. Brandon Schultz diz que, apesar de não ficar um prato muito bonito, continua a ser delicioso.

Ingredientes





PARA AMBOS

1-2 peitos de peru

1 colher de sopa de manteiga amolecida

1 chávena de caldo de galinha

1 lata de molho de arando gelificado

1 lata de grãos de milho inteiros





PARA AS PESSOAS

Molho, se desejar

Sal e pimenta





Preparação

1. Pré-aqueça o forno a 200°C. 2. Esfregue o peru com a manteiga. Se usar dois peitos, pode temperar um com sal e pimenta, desde que deixe o outro simples para o bichano. 3. Coloque o peru numa assadeira untada e adicione o caldo de galinha. 4. Asse até o peru atingir uma temperatura interna de 75°C, aproximadamente 25 minutos para um peito e acrescentando 5-7 minutos por cada peito adicional. Use um termómetro de carne para confirmar. 5. Aqueça o milho num tacho pequeno, tapado, em lume médio-alto durante 3 minutos, mexendo uma vez. 6. Retire o molho de arando gelificado da lata e corte em fatias finas.



PARA OS GATOS

1. Esmague uma fatia fina de molho de arando com um garfo. 2. Corte metade de um peito de peru em pedaços pequenos. Já deve estar a uma temperatura adequada, mas deixe arrefecer mais se ainda estiver quente. 3. Coloque o molho de arando esmagado, o milho e o peru num prato pequeno e sirva!



PARA AS PESSOAS

Decore o seu peru com molho ou tempere com sal e pimenta, se desejar, e delicie-se com molho de arando e o milho!