A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu abrir uma investigação aprofundada à compra do grupo Media Capital pela Altice, dona da PT Portugal/Meo, por existirem "fortes indícios" de que a operação poderá resultar em "entraves significativos" à concorrência."A AdC decidiu iniciar uma investigação aprofundada ao negócio por considerar que, à luz dos elementos recolhidos até ao momento, existem fortes indícios de que a aquisição do grupo Media Capital pela Altice poderá resultar em entraves significativos à concorrência efectiva em diversos mercados", refere o regulador no seu site.Entre estes mercados estão a "produção de conteúdos", a "concorrência entre canais de televisão e mercados de publicidade", bem como os mercados de telecomunicações e de oferta de televisão por subscrição.