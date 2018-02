A administração dos CTT está a tentar desmobilizar os trabalhadores da greve de sexta-feira, considerando que a paralisação é "contra a privatização da empresa" e por isso movida por motivos "exclusivamente ideológicos e políticos".

Nas últimas horas, até o presidente dos correios, Francisco Lacerda, se dirigiu aos trabalhadores, procurando reduzir o impacto da paralisação marcada para esta sexta-feira. Segundo o Eco, Lacerda enviou uma carta a todos os empregados dos CTT recordando os "inúmeros desafios" que a empresa em pela frente e frisando que os mesmos implicam "um caminho de profunda transformação, decisivo para garantir a sustentabilidade presente e futura da empresa".

De acordo com a mesma fonte, outra mensagem foi enviada pelo administrador responsável pela área dos recursos humanos, António Pedro Silva, via email. "Percebemos que os motivos invocados são exclusivamente ideológicos e políticos: contra a privatização da empresa. Em nada têm a ver com as relações de trabalho na empresa, procurando, agora, mobilizar os trabalhadores para uma manifestação, procurando atingir os fins ideológicos, contra a privatização da empresa", pode ler-se na missiva citada pelo Eco. E remata: "Todos temos de dizer basta e demonstrar que estamos muito mais empenhados em continuar a construir o futuro, não alinhando em combates ideológicos."

Marcadas pelos sindicatos Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações (SNTCT), dos Trabalhadores das Comunicações e dos Media (Sindetelco), dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV) e Independente dos Correios de Portugal (Sincor), as acções de luta - greve nacional e manifestação em Lisboa - visam contestar a redução de pessoal e o encerramento de postos de atendimento, exigindo também a reversão da privatização da empresa.

Em causa, segundo os sindicatos, está a degradação da qualidade do serviço universal postal, que se deve à falta de investimento em recursos humanos e em meios e equipamentos.

Em Dezembro passado, os CTT divulgaram um Plano de Transformação Operacional, que prevê, entre outras medidas, a redução de cerca de 800 trabalhadores na área das operações em três anos e a optimização da rede de lojas, através da conversão em postos de correio ou do fecho de lojas com pouca procura.