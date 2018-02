Os moradores do Parque das Nações, em Lisboa, podem hoje mesmo pedir que o jantar lhes seja entregue em casa através da Uber Eats. A aplicação, que começou a operar em Novembro do ano passado numa área limitada entre Alcântara à Graça e da Baixa a Carnide e Lumiar, está agora disponível no mais recente bairro lisboeta.

Ao mesmo tempo, a aplicação dá acesso a mais restaurantes, onde se incluem o Vitaminas, Wok to Walk e Capri, pertencentes ao Grupo Multifood.

Pode encomendar a sua refeição também no McDonald’s da zona e nos restaurantes Go Natural, Prego Gourmet, Nova Peixaria, Edo Sushi, Casa dos Frangos de Moscavide e Refeitório do Sr. Abel.

Para além do Parque das Nações, a Uber Eats chega hoje também a Sacavém, Portela, Moscavide, Enarnação, Olivais, Braço de Prata, Marvila e Beato.