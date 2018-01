"Quero jogar, mas tem de ser na Premier League [Liga Inglesa]. Não me contento em ser mediano", concluiu Bolt, que mesmo assim vai fazer testes na Alemanha, primeiro.



Veja abaixo o clip de uma partida "não-profissional" disputada por Bolt.

Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, deixou recentemente a carreira de sprinter. Mas não vai deixar a carreira no desporto, apenas tentar uma nova modalidade: desta vez quer tentar o futebol.O jamaicano de 31 anos, vencedor de oito medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos vai fazer testes na equipa alemã do Borussia Dortmund em Março."Se me disserem que sou bom e que só preciso de um pouco de treino, é isso o que farei", afirmou Bolt que sempre se mostrou bastante interessado em um dia vir a jogar futebol de forma profissional."Normalmente não fico nervoso, mas isto é diferente. Isto é futebol. Vou demorar algum tempo a adaptar-me", confessou o atleta, que acredita ser uma questão de hábito em 2016, quando disse ter interesse em jogar com a equipa alemã."Um dos meus maiores sonhos é assinar pelo ManchesterUnited. Se, em Dortmund, me disserem que sou bom o suficiente, darei tudo e treinarei duro. Falei comAlex Ferguson e ele garantiu que me ajudaria", garantiu o recordista mundial.