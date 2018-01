O futebolista internacional francês Franck Ribéry revelou que sente que lhe tiraram a Bola de Ouro em 2013, conquistada por Cristiano Ronaldo, devido à falta de apoio dos franceses."Senti-me como me tivessem roubado, nem todos os franceses me apoiaram, não senti um apoio unânime por parte do meu país", lamentou-se o jogador, em declarações ao Canal +, e divulgadas na imprensa esta segunda-feira.O jogador, que então tinha 30 anos, tinha vencido a Liga dos Campeões, com o Bayern Munique, mas terminou em terceiro lugar na Bola de Ouro, com 23,36 por cento dos votos, atrás de Lionel Messi (24,72) e Cristiano Ronaldo (27,99)."Vi com os meus próprios olhos, franceses, treinadores, a dizerem que era para Cristiano Ronaldo. Imaginam que em Portugal tivessem preferido Messi ou Ribéry? Seguramente que não", lamentou-se o jogador.A votação para a edição de 2013 da Bola de Ouro suscitou alguma polémica, com o prolongar das votações, num período em que Cristiano Ronaldo foi decisivo no apuramento de Portugal para o Mundial de 2014.