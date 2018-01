Zlatan Ibrahimovic queixou-se, durante uma entrevista, do racismo que existe na sociedade sueca. O jogador do Manchester United é filho de um pai bósnio e de uma mãe croataO jogador sueco falava sobre o facto de ter uma má cobertura por parte da comunicação social sueca. "Eles ainda hoje me atacam porque não conseguem aceitar que sou o Ibrahimovic. Se fosse outro jogador sueco a fazer o que eu faço, seria defendido até ao fim. Mas quando sou eu, não se verifica isso", disse o jogador que admite ficar mais forte devido a estes "obstáculos".E o que o motiva esta diferença é o facto de não ser originalmente sueco, garante Ibrahimovic. "Isto é sobre racismo. E eu não digo que o racismo seja institucional, mas é escondido. Tenho a certeza de que existe escondido. E isto acontece porque o meu nome não é Andersson ou Svensson [dois apelidos bastante comuns na Suécia]. Se eu fosse assim, acreditem em mim, eles iam defender-me mesmo que eu assaltasse um banco."Questionado pelo entrevistador do Canal Plus se a imprensa não o consideraria apenas "demasiado arrogante", o jogador respondeu: "Não interessa. Eu sou o melhor que existe. E tu ou ficas orgulhoso e agradado pelo que tens, ou então não".