Sporting perde com o Salzburgo e é afastado da UEFA Youth League

O Sporting falhou esta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final da UEFA Youth League em futebol, ao perder por 5-2 no reduto dos campeões em título, os austríacos do Salzburgo.Sob neve, Luca Meisl (14 minutos), Philippe Sturm (24), Julian Gölles (57), Nico Gorzel (61) e Dominik Szoboszlai (90+1) apontaram os golos dos anfitriões, enquanto Rafael Leão (18) e Elves Baldé (72) faturaram para os sub-19 dos ‘leões’.Face à eliminação do Sporting, a representação lusa na UEFA Youth League fica reduzida ao FC Porto, que conhece na sexta-feira o seu adversário nos oitavos de final, disputados a uma só mão, a 20 ou 21 de Fevereiro.