Sporting empata com Belenenses e está nas meias-finais da Taça da Liga

O Sporting assegurou hoje presença nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, após um empate 1-1 frente ao Belenenses

O Sporting apurou-se hoje para a 'final-four' da Taça da Liga em futebol ao empatar 1-1 com o Belenenses, em jogo da terceira e última jornada do grupo B com os golos de Acuña e Coates (na própria baliza).



Com o triunfo do Marítimo frente ao União da Madeira (3-2) as duas equipas somam cinco pontos, contudo fruto dos golos marcados pelos 'leões' (sete, contra os três dos insulares), o Sporting junta-se assim ao já apurado Vitória de Setúbal, e espera agora pelos restantes adversários oriundos do grupo C e D, que entram em campo no sábado.



Jorge Jesus apostou num 'onze' inicial quase na máxima força - apenas Daniel Podence não é titular indiscutível e até este foi substituído por Gelson Martins na segunda parte - e isso notou-se não só na posse de bola, mas também no número de ocasiões de golo criadas ao longo de todo o encontro.



Assim sendo, não foi de espantar que o Sporting tenha entrado melhor no jogo, atacando tanto pelo centro do terreno como pelos flancos e por muito pouco não inaugurou o marcador, aos 14 minutos, quando Acuña veio, na direita a combinar com Podence, e rematou de pé esquerdo para defesa apertada do guarda-redes Filipe Mendes. Aos 32, foi Battaglia a falhar o alvo.



Os comandados de Domingos Paciência apostavam sobretudo em jogadas de ataque rápido, pelos flancos, contudo tanto Piccini como Fábio Coentrão iam dando conta do recado, e só conseguiram o primeiro remate aos 34 minutos, quando Fredy, à entrada da área, atirou ao lado da baliza de Rui Patrício, após uma primeira tentativa de Yebda.



O nulo ao intervalo justificava-se pelas poucas oportunidades de golo (duas para o Sporting e uma para o Belenenses) e nem o nevoeiro, que cobria o relvado do Restelo, podia servir de desculpa e beneficiava os 'leões' no apuramento para a 'final-four' já que o União da Madeira vencia o Marítimo, por 2-1, no final dos 45 minutos.



No segundo tempo, e sem alterações a registar ao intervalo, as duas equipas entraram com mais vontade de marcar e, aos 48 minutos, Podence testou os reflexos de Filipe Mendes, que defendeu para canto, antes de Maurides, aos 49, falhar por pouco no extremo oposto.



Com o passar do cronómetro, o Belenenses foi ganhando confiança e começou a apostar no ataque organizado para se superiorizar ao Sporting, mas uma falha no momento da recepção, por parte de Fredy, após alívio de Nuno Tomás, permitiu uma jogada de contra-ataque, protagonizada por Acuña, que colocou os 'leões' na frente, aos 74 minutos.



Contudo, aos 76 minutos, Coates, com um golo na própria baliza, recolocou a igualdade no marcador, após cruzamento de Florent, na esquerda.



A partir daqui o jogo entrou numa toada de parada e resposta, com as oportunidades a caírem para o lado do Sporting, mas o marcador acabou por não sofrer alterações até ao apito final.