O Sporting chegou esta quarta-feira a acordo com o Rio Ave e contratou Rúben Ribeiro por dois anos e meio, com mais um ano de opção, avançou o Mais Futebol.

O jogador chega a Alvalade nos primeiros dias de Janeiro, tornando-se de imediato mais uma opção de Jorge Jesus.

Pela transferência, o Sporting vai pagar ao Rio Ave uma verba de cerca de 400 mil euros, não envolvendo o empréstimo de qualquer jogador.

Rúben Ribeiro tinha uma proposta do FC Porto, a custo zero. O clube estava disposto a esperar até ao final de época, quando o futebolista acabava o contrato com o Rio Ave.

Também o central do Rio Ave, Marcelo, é pretendido pela SAD leonina. Contudo, as negociações para essa transferência estão paradas.