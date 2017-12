Salvio viu o seu vencimento aumentar por não sair do clube. Salário de Zivkovic aumenta a cada época e sérvio vai receber três milhões de euros quando sair do clube da Luz.

O Benfica continua a ver os seus documentos internos a serem divulgados na internet. Desta vez, o blog Mercado de Benfica revelou os contratos e respectivos salários dos jogadores do plantel das "águias".



De acordo com os documentos, o salário anual bruto de Salvio passou de 1,9 milhões de euros para 3 milhões de euros, porque o extremo argentino não foi transferido no mercado de Verão em 2016.



Segundo o portal Sapo, o número 18 renovou contrato com as "águias" em Junho de 2016 (para as épocas 2017/18 e 2018/19), recebendo um salário anual ilíquido de 1,903 milhões de euros, mais um prémio de assintatura de 1,1 milhões de euros. No entanto, no mesmo dia assinou um aditamento que previa um aumento - para três milhões de euros por ano - caso não fosse transferido para nenhum clube até 2 de Setembro do mesmo ano.



O jogador de 27 anos passou também a ganhar 200 mil euros por cada dez jogos a titular na mesma época. Além de Salvio, Luisão também é dos jogadores mais bem pagos do plantel: 250 mil euros brutos por mês.



O internacional português Pizzi recebe recebe 125 mil euros mensais, enquanto que Rafa aufere, supostamente, 164 mil euros brutos.



O jovem jogador Andreja Zivkovic ganha 197 mil euros mensais, segundo os documentos revelados no blog, que indica ainda que o ordenado do avançado aumenta todas as épocas. Numa das cláusulas do documento é possível perceber ainda que Zivkovic vai receber três milhões de euros quando deixar o clube da Luz.



Recorde-se que o sérvio chegou aos "encarnados" a custo zero em 2016.