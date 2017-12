Está em curso a investigação sobre o envolvimento de futebolistas do Rio Ave num alegado esquema de viciação de resultados.

Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) pediu esta quinta-feira rapidez na investigação sobre o envolvimento de futebolistas do Rio Ave num alegado esquema de viciação de resultados, divulgado na quarta-feira pela SIC.



Em comunicado, o sindicato apela "às autoridades competentes, em especial aos órgãos jurisdicionais que aplicam a legislação e regulamentação vigentes, para que exerçam as suas atribuições de forma célere e não permitam a sobreposição de quaisquer especulações mediáticas, que desviem a atenção dos valores essenciais".



"O sindicato dos jogadores acompanha o apelo para que este caso, atento o impacto negativo que representa para os jogadores e para a instituição desportiva que representam, bem como para o futebol português, seja investigado e tratado com celeridade pelas autoridades competentes", refere o comunicado.



No mesmo documento, o organismo manifesta o seu apoio "em relação aos jogadores alegadamente constituídos arguidos no seguimento desta investigação, aos seus companheiros de equipa e à instituição Rio Ave".



O SJPF lembra "aos agentes desportivos não cabe especular ou interferir no processo investigatório, mas antes unir esforços para informar, sensibilizar e proteger o futebol destas práticas".