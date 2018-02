"Há aqui um duplo sentimento. De quatro objectivos que tínhamos, continuamos fortes em três e um já conquistámos. Sinto-me feliz porque a nação sportinguista está feliz, sinto-me feliz por ter voltado ao banco, porque fui assistindo aos resultados das modalidades e continuam pujantes, mas tempo triste porque sinto que foi o meu ultimo jogo como presidente do Sporting e isso custa-me bastante", afirmou o ainda dirigente dos "leões", na zona mista do Estádio do Astana.



Bruno de Carvalho salientou ainda que o que está em causa "é uma questão de gratidão, de confiança, do reconhecimento" e disse esperar que a Assembleia Geral do próximo sábado seja "concorrida". Acho que as pessoas ainda não perceberam o que está em causa, está em causa uma questão gratidão, de confiança, do reconhecimento; continuo a ver muitas dúvidas e muita gente a falar e não sei se as pessoas estão focadas para aquilo que pode de facto acontecer. Espero que a Assembleia-Geral seja concorrida, por isso nós arranjámos a possibilidade de, se o pavilhão ficar cheio, haver a deslocação de pessoas para o multi-desportivo".



Recorde-se que o dirigente do clube de Alvalade disse que caso os primeiros dois pontos da ordem de trabalhos não sejam aprovados - novos estatutos e regulamentos disciplinares - Bruno de Carvalho e o restante elenco sairá da direcção do clube. São precisos pelo menos 75% dos votos a favor para que os novos estatutos sejam aprovados.







