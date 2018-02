Fábio Coentrão está fora do jogo com o Tondela, depois de ter sido suspenso por um jogo por cuspir na direcção dos adeptos do FC Porto, na zona de acesso aos balneários no Estádio do Dragão.De acordo com a notícia avançada pelo Record, o lateral "leonino" foi castigado pela secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, uma vez que o jogo diz respeito às meias-finais da Taça de Portugal. Neste encontro, o FC Porto venceu por 1-0.Os observadores do jogo indicaram, no entanto, que Fábio Coentrão foi provocado pelos adeptos com cânticos ofensivos, cuspidelas e arremessos de isqueiros. Neste sentido, os "dragões" também foram penalizados, com um multa de 1428 euros.