Contrato entre o Sport Lisboa e Benfica e a Federação Portuguesa de Futebol também foi revelado na internet.



A fuga de informação de documentos internos do Sport Lisboa e Benfica continua. Depois de revelados os salários de vários jogadores d o clube da Luz, foi agora tornado público um contrato entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e os "encarnados".



De acordo com o documento, publicado no blog Mercado de Benfica, a FPF pagou 185 mil euros ao clube da Luz para que a Selecção Nacional jogasse no Estádio da Luz contra a Estónia. O encontro, de preparação para o Euro2016, realizou-se a 8 de Junho do ano anterior e terminou com uma vitória por 7-0 da equipa das "quinas".



Segundo o Record, o acordo estabelecia um pagamento prévio de 135 mil euros, sendo que seria acrescentado um extra em função do número de adeptos, até um máximo de 65 mil euros, caso estivessem mais de 60 mil pessoas a assistir à partida. O jornal desportivo indica que os dados oficiais contabilizaram 52.506 espectadores, traduzindo-se assim em mais 50 mil euros.



O contrato indicava ainda que o Benfica tinha direito a 25% dos lugares da tribuna presidencial e mais 25% dos lugares de camarote ou bancada VIP.