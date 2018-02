O treinador do Sporting, Jorge Jesus, garante que vai escolher o melhor "onze" para defrontar o FC Porto, no jogo da primeira-mão das meias-finais da Taça de Portugal. O objectivo? Chegar à final da competição, no Jamor.

"Já retirámos o F. C. Porto do primeiro troféu, agora vamos lançar o segundo", disse o técnico "leonino", em jeito de provocação, lembrando o percurso na Taça da Liga. "No primeiro troféu [a Taça da Liga], fizemos a meia-final com o F. C. Porto e conseguimos ganhar. Agora é a Taça de Portugal. Queremos estar na final, no Jamor, e volta a ser o FC Porto", reforçou o treinador.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Jesus garantiu que toma decisões consoante as provas em que o Sporting está inserido, mas que vai entrar em campo com o melhor onze disponível. "[Liga NOS e Taça de Portugal] São duas competições muito importantes e aqui não posso escolher. E recordando sempre o meu amigo Quinito, tenho de pôr sempre a carne toda no assador. Ou seja, tudo o que tiver de bom, correndo o risco de mais à frente poder ter prejuízos por isso. Mas estas duas competições são muito importantes", sublinhou.

Gelson Martins, a recuperar de uma lesão, pode vir a entrar nas opções de Jesus, que não vai contar nem com Podence, nem com Bas Dost, também afastados por problemas físicos.

"A situação dos lesionados mantém-se, muito mais grave nos casos do Daniel [Podence] e do Bas Dost, do que do Gelson [Martins]. Para o Gelson, há uma réstia de esperança de recuperar. Eles vão todos para o Porto para treinar - o nosso primeiro treino depois do jogo com o Estoril é hoje. Vamos ver como está a equipa", explicou Jesus, assumindo que quem se "lesionou tem características individuais únicas no plantel".

A primeira mão da meia-final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting está marcada para quarta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão. A segunda mão está prevista para 18 de Abril.