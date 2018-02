O Standard Liège, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, qualificou-se hoje para a final da Taça da Bélgica - e houve festa no balneário.

O Standard Liège, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, qualificou-se hoje para a final da Taça da Bélgica de futebol ao eliminar o Club Brugge - e houve festa no balneário.



Perguntando "quem é o boss?", Ricardo Sá Pinto deu o mote aos cânticos dos jogados da equipa belga, onde consta o português Orlando Sá. O clube gravou o momento, que poderá ver no vídeo acima.



Na final, o Standard Liège vai enfrentar o Genk, que na terça-feira bateu em casa o Kortijk, por 1-0, depois de ter perdido a primeira mão por 3-2, seguindo em frente graças aos golos marcados fora.



Esta será 16.ª final da equipa de Liége, que ergueu o troféu em sete ocasiões, a última das quais em 2016, enquanto o Genk procura conquistar Taça da Bélgica pela quinta vez em outras tantas presenças na final. O Club Brugge é o recordista de títulos, com 11 vitórias.



Quanto a Ricardo Sá Pinto, esta será a segunda vez que o técnico português vai disputar o final de uma taça. A última vez foi em 2012, onde saiu derrotado contra a Académica.