Internacional português foi duramente criticado após o jogo com o Valência para a Taça do Rei. Este domingo não entra nas opções de Ernesto Valverde

O internacional português André Gomes não figura na lista de convocados do FC Barcelona para o encontro com o Getafe, agendado para este domingo às 15h15. Depois da fraca exibição frente ao Valência, e de ter recebidos duras críticas da imprensa espanhola, o médio ficou de fora da lista de Ernesto Valverde.



André Gomes foi titular na segunda mão das meias-finais da Taça do Rei mas já não entrou para a segunda parte do encontro. No seu lugar entrou Philippe Coutinho, que marcou o primeiro golo do jogo, que viria a terminar com um segundo golo do FC Barcelona por Ivan Rakitic (aos 82 minutos).