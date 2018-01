O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi um dos espectadores do Rádio Comercial - Porto In The Night, no sábado, no Coliseu da cidade invicta. E a sua presença não passou despercibida a Pedro Ribeiro, director e locutor da Rádio Comercial e conhecido adepto do Benfica, que aproveitou o momento para lançar um desafio ao técnico.



"Haters gonna hate. Mas é a vida: o grande Sérgio Conceição, connosco, na épica noite do Coliseu. Sim, malta grunha, é possível. Pedi-lhe para tirar o Brahimi. Diz que não", escreveu Pedro Ribeiro no Twitter, onde contou o episódio.





"Tiro o Brahimi se tu tirares o Nuno Markl", escreveu o técnico, garantindo ter sido um prazer assistir ao espectáculo.

Sérgio Conceição respondeu com humor e deixou um desafio a Ribeiro: teria que prescindir de uma das caras da estação.