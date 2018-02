Catió Baldé escreveu uma carta aberta a Rúben Semedo, o jogador do Villarreal que está em prisão preventiva, acusado de seis crimes – entre os quais tentativa de homicídio.

Publicado no blogue Ditadura de Consenso, o empresário diz que Semedo, a quem se refere como um filho, "caiu numa armadilha".

"Há momentos na vida que não desejamos aos nossos piores inimigos. Estou destroçado e muito triste", começa por escrever Baldé.

"Aquando da chegada do Rúben Semedo ao Sporting (fruto da prospecção do clube de Alvalade), vindo do ‘Fófó’ (Futebol Benfica) e do Benfica, eu estava já a colaborar com o Sporting. Assisti e acompanhei de perto os primeiros passos do Rúben Semedo como jogador do Sporting, porque estava inserido no grupo de 1994 - considerado o melhor escalão, por albergar os maiores talentos do futuro. Bruma, João Mário, Eric Die e Mané; Esgaio, Tobias Figueiredo, Iuri Medeiros", continuou o empresário.

"Um dia, os directores da Academia, professor Jean Paul, coordenador técnico, e José Torcato, director administrativo, convocaram-me para uma reunião (era hábito ter estas reuniões). Sentados na sala, propuseram-me a possibilidade de passar a fazer um acompanhamento ao Rúben Semedo. A explicação foi simples. Este miúdo precisa de alguém que o acompanhe e aconselhe e ele não tem ninguém. Nenhum empresário, dos que aqui andavam e tinham o domínio sobre jogadores na Academia, ninguém pegou no Rúben Semedo", explicou.





"Comecei a acompanhar a vida do Rúben Semedo e passei a olhar para ele como se fosse um menino descoberto no nosso Estádio Lino Correia, em Bissau. Há muitas histórias para contar mas prefiro guardá-las para minha memória futura. A nossa caminhada foi longa e dura, o miúdo foi crescendo e tornou-se cada vez mais e melhor jogador. Foi queimando etapas e na realidade os prognósticos do professor Jean Paul tornaram-se realidade", escreveu o empresário."O Rúben Semedo, como muitos jovens jogadores, estão expostos aos novos abutres que proliferam à volta deles. São assediados de todas as formas, por mulheres, frequentam discotecas e possuem carros luxuosos e potentes. Vestem as melhores marcas, vivem em sumptuosas vivendas e muito mais. O Rúben Semedo infelizmente caiu numa dessas armadilhas, burlado por especialistas e experts na matéria. O meu menino e jogador não merecia esta crueldade de estar a contas com a justiça, privando-o de fazer o que mais gosta que é jogar à bola", concluiu Catió Baldé.