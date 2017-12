Presidente e clube avançaram com queixa devido a declarações no programa da CMTV "Pé em Riste" sobre uma Assembleia Geral do Sporting. Mas procuradora do DIAP de Lisboa não acompanhou a acusação particular

A procuradora Carla Paiva da 5ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa (DIAP) decidiu não acompanhar a acusação particular do Sporting contra o comentador da CMTV André Ventura. Os "leões" alegaram que Ventura, no programa "Pé em Riste" de 3 de outubro de 2016, tinha proferido declarações "falsas, lesivas da honra, consideração e bom nome" do clube e do próprio presidente, Bruno de Carvalho, quando o comentador se referiu a eventuais factos passados numa assembleia geral do clube. Porém, num despacho de 15 de Dezembro, a que a SÁBADO teve acesso, a procuradora considerou não terem sido "recolhidos indícíos suficientes" de que a expressões em causa configurassem os crimes imputados pelo Sporting.



No programa em questão, André Ventura afirmou ter obtido um relato "fidedigno" de um suposto sócio do Sporting que, a 2 de outubro, não conseguiu entrar na assembleia geral do clube. O comentador acrescentou que tal relato fazia crer que Bruno de Carvalho estava aparentemente a "recorrer" aos "seus antigos amigos da Juve Leo para condicionar as assembleias do Sporting".



O clube de Alvalade contestou, considerando que Ventura estava a insinuar pressões a adeptos do Sporting presentes na tal assembleia-geral por parte do "grupo organizado de sócios" Juve Leo, sendo que ao mesmo tempo estaria a imputar ao presidente e ao próprio clube o "patrocínio" de tais actos. Bruno de Carvalho e o Sporting acrescentaram que, em programas posteriores, André Ventura "não se coibiu de prosseguir as suas afirmações falsas e lesivas".



Porém, tal não convenceu o MP, que irá sair do processo, restando ao Sporting manter e defender a acusação particular.