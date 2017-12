A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) assumiu hoje "total confiança" nos clubes mediante as suspeitas de manipulação de resultados

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) assumiu hoje "total confiança" nos clubes mediante as suspeitas de manipulação de resultados, nomeadamente do encontro entre Rio Ave e Benfica, da I Liga de 2015/16.



"Este e qualquer processo judicial está em segredo de justiça, o que leva a LPFP a ter que aguardar pelo desenrolar e conclusão do mesmo. Por este motivo, e como é óbvio, a LPFP não se intromete e aguarda que tanto os órgãos de polícia criminal como os da disciplina desportiva actuem e decidam, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos ou ajudas que os mesmos entendam ser necessários", lê-se num comunicado emitido hoje pelo organismo.



O jornal Correio da Manhã, na sua edição de hoje, noticia que a Polícia Judiciária está a investigar a possibilidade de ter havido manipulação do resultado da visita dos 'encarnados' a Vila do Conde, em 24 de Abril de 2016, a contar para a 31.ª jornada e que o Benfica venceu por 1-0, com um golo do mexicano Raúl Jimenez, aos 73 minutos.



"Por último, e como relatado no comunicado de imprensa do passado dia 27, a LPFP reitera total confiança nas instituições e nas sociedades desportivas, nomeadamente no Rio Ave FC e neste caso também no SL Benfica, sempre consciente de que a integridade é um dos valores fundamentais para as competições profissionais. E da qual não abdicará", remata o organismo.