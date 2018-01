O treinador do Sporting, Jorge Jesus, admitiu que o Cova da Piedade pode sonhar em eliminar o Sporting da Taça de Portugal, esta quarta-feira às 20h30, mas frisou que os "leões" farão de tudo para chegar ao Jamor.





"Tem uma motivação especial jogar contra o Sporting, uma equipa que jogue contra o Sporting tem que ter essa motivação. Podem sonhar em poder eliminar o Sporting. É o único desporto colectivo em que uma equipa mais fraca, em termos individuais, pode ganhar. Só acontece no futebol, por vários factores", começou por dizer, em conferência de imprensa.Contudo, o técnico "leonino" reconheceu que o desafio vai ser "difícil e tem consciência das dificuldades que irão aparecer", deixando uma promessa: "a responsabilidade é a mesma. Queremos passar esta eliminatória e vamos fazer de tudo para o conseguir".O jogo dos quartos-de-final da prova rainha diante do clube da II Liga foi mudado para o Estádio do Bonfim, em Setúbal, uma decisão acertada para Jorge Jesus, apesar de lamentar que o campo de Almada não tenha as condições exigidas."O Cova da Piedade é especial para mim, acarinhou-me e foi aí que comecei a dar os primeiros passos como sénior. Será um clube que nunca esquecerei. Gostava que o jogo pudesse ser no Cova da Piedade, mas era difícil do ponta de vista logístico, pela iluminação e é um campo que leva 2.000 pessoas. Isso ia trazer confusão, porque os adeptos querem assistir ao jogo e assistiam onde? Foi bem mudado na minha opinião", explicou.Em relação a uma das três aquisições para a segunda metade da época, Jesus sublinhou que o médio Wendel contratado ao Fluminense, do Brasil ainda vai demorar muito a entrar na equipa. "O Wendel claro que não pode jogar, não tem condições burocráticas para jogar e desportivas muito menos, pelos menos comigo. Para mim é fundamental conhecer as ideias da equipa, é muito novo. Os jogadores brasileiros são muito evoluídos tecnicamente, tacticamente têm muito que aprender. Com 20 anos ainda vai ter muitas dificuldades para apanhar o comboio", esclareceu.Por fim, o técnico comentou o rendimento de outro atleta seu, o italiano Cristiano Piccini, mas por estar associado ao interesse de vários clubes europeus. "É um jogador que tem conquistado o seu espaço, transmitindo confiança total. Tem muita qualidade e está passar isso no jogo. Tem algumas equipas de grande qualidade da Europa interessadas, principalmente de Itália. Não há muitos jogadores com as características dele", concluiu.Do lado adversário, o treinador do Cova da Piedade acreditar que a sua equipa pode surpreender e deixar os "leões" fora da competição. "Sabemos que do outro lado está uma grande equipa, mas vamos procurar fazer uma gracinha contra o Sporting. Temos estado a praticar um bom futebol e os jogadores estão preparados e motivados", sublinhou Bruno Ribeiro, em conferência de Imprensa realizada no Estádio José Martins Vieira.

O técnico do Cova da Piedade foi ambicioso a traçar a meta da equipa almadense na Taça de Portugal. "Vamos enfrentar uma equipa que ainda não perdeu internamente, mas o nosso objectivo é passar às meias-finais", reforçou o técnico da formação almadense.

Bruno Ribeiro assumiu que toda a gente no clube - técnicos, jogadores, dirigentes e associados - preferia que o jogo se realizasse no Estádio José Martins Vieira, na Cova da Piedade, mas tal não foi possível devido à necessidade de fazer as obras obrigatórias para o recinto cumprir com o que está estipulado nos regulamentos federativos.

"Todos queríamos jogar aqui, mas houve coisas a que não conseguimos dar a volta. A festa da Taça é isto mesmo. Estamos preparados e motivados", insistiu Bruno Ribeiro, o qual, como jogador do Vitória de Setúbal, já defrontou o Sporting na Taça de Portugal e ajudou a equipa sadina a arrebatar um troféu na Taça.

O ex-futebolista frisou a importância do jogo, num duelo em que gostaria de fazer história, mas tirou pressão aos seus jogadores. "Queremos sempre fazer história e ganhar. Chegar às meias-finais seria muito importante para o clube. Os jogadores têm de pôr na cabeça que é possível ganhar. O Cova da Piedade não tem nada a perder. E os jogadores têm é de se divertir", adiantou o timoneiro do Cova da Piedade.

O experiente lateral-esquerdo Evaldo, que já representou o Sporting, adoptou um discurso otimista. "Esperamos chegar ao final do jogo muito contentes. Como se anula um adversário como o Sporting? Dando sempre o máximo dentro do campo", destacou.

Evaldo, que chegou a ser treinado por Jorge Jesus quando representou o Sporting de Braga, não se escusou a traçar o perfil do técnico leonino. "Do Jesus guardo muito boas recordações. Exige sempre muito das suas equipas e dos seus jogadores", concluiu o lateral-esquerdo piedense.