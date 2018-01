Três golos do avançado Bas Dost foram hoje determinantes para o Sporting vencer (3-0) o Desportivo das Aves, na 18.ª jornada da I Liga de futebol, e pressionar o FC Porto, que desceu, provisoriamente, ao segundo lugar.



Com golos aos 31, 52 e 90 minutos, o segundo de penálti, o goleador holandês ofereceu mais uma vitória aos 'leões', que passam a somar 46 pontos, contra 45 dos 'azuis e brancos', que apenas entrarão em campo na segunda-feira na Amoreira.



Sem vencer há cinco partidas para a I Liga, as contas dos avenses são mais complicadas, podendo a equipa cair para a zona de despromoção. Por agora, permanecem no 15.º posto, em igualdade pontual com Moreirense, ambos com 14 pontos.



Jorge Jesus já tinha prometido na antevisão ao desafio que o reforço português Rúben Ribeiro iria a jogo, mas surpreendeu ao colocá-lo no 'onze', para fazer companhia a Bas Dost no ataque.



A defesa voltou à normalidade, com os já esperados regressos do francês Mathieu e do italiano Piccini, depois de recuperarem das respectivas lesões, enquanto o meio campo teve a inclusão de William Carvalho como médio mais recuado, com Bruno Fernandes à sua frente e Gelson Martins e Acuña e nas alas.



O Desportivo das Aves chegou moralizado a Alvalade, mas também mais desgastado, após carimbar a passagem às meias-finais da Taça de Portugal no prolongamento frente ao Rio Ave. Alexandre Guedes, Gonçalo Santos, Vítor Gomes e Quim voltaram às escolhas iniciais, ao contrário do escocês Ryan Gauld, emprestado pelos 'leões'.



Sem o treinador principal, Lito Vidigal, no banco de suplentes, devido a expulsão na quarta-feira, Neca orientou a equipa no campo, onde o Aves apostou numa defesa a quatro, contrariando aquilo que tem sido recorrente nos últimos encontros, uma defesa com três centrais.



Com a tendência ofensiva a pertencer com naturalidade ao Sporting, os primeiros 15 minutos desenrolaram-se, praticamente, no meio campo avense, mas sem que Quim tivesse realmente de se aplicar.



Apesar da pressão, das boas iniciativas e dos movimentos de Gelson e Rúben Ribeiro, a bola não seguia na direção certa, nem tão pouco surgiam remates à baliza. Destemido, o Aves foi em busca de surpreender, por Amilton, que, numa boa combinação do ataque, rematou forte e cruzado, para Patrício salvar.



Com 30 minutos e sem justificar a vantagem, o Sporting acabou mesmo por marcar, com Rúben Ribeiro em evidência no lance. O reforço contratado ao Rio Ave 'sacou' da sua habilidade e trocou as voltas ao central Gonçalo Santos, assistindo de forma primorosa para a cabeça do 'inevitável' Bas Bost.



O domínio e a vantagem dos 'leões' não faziam o Aves desistir de discutir o resultado, pondo-se cada vez mais a jeito de sofrer o empate. Prova disso foi o cabeceamento de Amilton à barra de Rui Patrício, deixando Coates para trás.



A acutilância ofensiva não diminuiu após o descanso e o Sporting voltou para a segunda parte com a intenção de colocar um ponto final nas esperanças dos visitantes. Uma iniciativa de Gelson Martins só foi travada em falta por Vítor Gomes, na área. Bas Dost foi exímio na marcação do penálti, enganando Quim.



A desvantagem de dois golos acabou por tirar fulgor nas transições ao Aves e nem mesmo as entradas de Arango e Paulo Machado trouxeram outra vida ao ataque. Do outro lado, Jesus lançou Bryan Ruiz e Battaglia, por troca com Acuña e pelo muito ovacionado Rúben Ribeiro.



Para o Sporting, as alterações não foram igualmente notórias em campo, tendo sido os titulares Piccini e Bas Dost a construir a jogada que fixou o resultado final, com o italiano a entregar de 'bandeja' para o holandês assinar o 19.º tento na prova.