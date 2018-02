Relacionado UEFA adverte Bruno de Carvalho por comentários nas redes sociais

A Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA advertiu o presidente do Sporting por críticas aos árbitros dos jogos frente ao Barcelona e à Juventus, da fase de grupos da Liga dos Campeões. Através das redes sociais, o presidente do Sporting garantiu que comentários na página pessoal eram "pura ironia"."Em causa, [estavam] comentários de pura ironia na minha página pessoal sobre as arbitragens do jogo contra Barcelona e Juventus", respondeu. "Lá nos encontraremos no banco, em Astana [onde o Sporting joga quinta-feira, para a Liga Europa], e depois no Congresso Internacional The Future of Football, onde a UEFA já confirmou mais uma vez a sua presença", acrescentou.Recorde-se que, depois da abertura de um inquérito, o órgão disciplinar da UEFA considerou que Bruno de Carvalho infringiu o artigo 11 do Regulamento da Disciplina pelos comentários que publicou nas redes sociais sobre a actuação dos árbitros que dirigiram os referidos jogos. "A UEFA aproveita a oportunidade para reiterar que o respeito é um princípio chave do futebol, incluindo o respeito pelo jogo, pela integridade, pela diversidade, pela saúde dos jogadores, pelas normas, pelos árbitros, pelos adversários e pelos adeptos", pode ler-se na página daquele organismo na internet.Em causa está a seguinte publicação de Bruno de Carvalho, feita após o jogo com a Juventus (que ficou 1-1): "Se no jogo contra o Barcelona ficou claro que a 'Bola de Ouro' iria para um romeno, neste ficou claro que a melhor 'máscara de Halloween' foi para um francês. Saí revoltado do jogo. É demasiado trabalho diário para jogar sempre contra duas equipas ao mesmo tempo. Triste o país que tem um presidente da federação, ainda por cima com funções na UEFA e na FIFA, que continua impávido e sereno a ver as equipas portuguesas a serem prejudicadas e nada fala e do que fala é só com lirismo puro."