Vítor Baía; João Pinto, Fernando Couto, José Carlos e Vlk; Jorge Couto, Semedo, Paulinho Santos e Timofte; Kostadinov e Domingos. Eis o último onze do Porto no dia dos namorados, em 1993, vs Tirsense. Um quarto de século depois, eis o FCP novamente em acção. É a primeira mão dos 1/8 final da Liga dos Campeões e, desta vez, o vistante é o Liverpool.

O Liverpool é mágico. Basta perguntar a alguém sobre a final mais excitante da Taça/Liga dos Campeões e a resposta nem demora: 2005, com o Milan, 3-0 ao intervalo, 3-3 aos 90’ e vitória nos penáltis com defesa de Dudek ao remate de Shevchenko. Pronto, e a segunda final europeia mais dramática do século XXI? Ah, essa é com o Alavés, Taça UEFA 2001. Aos 88’, Jordi Cruijff empata 4-4 e tudo se vai resolver no prolongamento, através de golo d’ouro. Ou melhor, autogolo de ouro. Da autoria do espanhol Geli. Duas finais épicas, duas vitórias.

É assim o Liverpool, mágico. É o maior clube inglês na Europa, com cinco Taças dos Campeões, três Taças UEFA e outras três Supertaças. Em Inglaterra, acumula sete Taças de Inglaterra, oito Taças da Liga e 17 campeonatos. Pormenor: não tem uma única Premier League, existente desde 1992. Bola extra: a sua última liga data de 1990. Daí para cá, por exemplo, o Porto acumula 16 títulos de campeão português. A diferença é enorme.

E se fizermos um zoom à época 2017-18? Aí, Porto e Liverpool até têm um ponto em comum, o ataque voraz: se o Porto soma 90 golos em 36 jogos (o rei é Aboubakar, 26), o Liverpool acumula 94 em 38 (Salah, 29). O espectáculo está servido. Nas três eliminatórias com clubes ingleses no Dragão para os 1/8 final da Liga dos Campeões, o Porto marca sempre. McCarthy McCarthy no 2-1 ao United em 2004, Meireles no 1-1 com Chelsea em 2007 e Varela mais Falcão no 2-1 ao Arsenal em 2010. E com o Liverpool? Dois empates, 0-0 em 2001 e 1-1 em 2007 (Lucho e Kuyt). Se a isso acrescentarmos o 1-1 (Murphy e Silva) no Bessa, também em 2001, o Liverpool só sabe empatar no Porto. É desta ou...?

Antes das três visitas ao Porto, o Liverpool só conhece a zona centro. Começa o périplo em Setúbal, em 1969. O Vitória de Pedroto acabara de dar 5-0 ao Porto e aproveita a embalagem para ganhar 1-0, golo de Tomé, na recarga a um remate à barra do central Carlos Cardoso. Nove anos depois, o Liverpool volta a Portugal, agora Lisboa. Sem Chalana nem Vítor Baptista, ambos lesionados, cada um à sua maneira, o até aí invicto Benfica de Mortimore até marca primeiro por Nené, só que permite a reviravolta de Case e Hughes (2-1). Em 1984, a força do Liverpool faz-se sentir. E de que maneira. Com golos de Whelan, Johnson, Nené, Rush e Whelan, a Luz apaga-se com relativa facilidade (4-1). Só se reacenderia em 2006, por Luisão, de cabeça, na famosa eliminatória dos 1/8 final da Liga dos Campeões, em que o Benfica elimina o campeão europeu em título. É o último golo de bola corrida sofrido pelo Liverpool em Portugal. Daí para cá, só penáltis: Lucho FCP (1-1 em 2007), bis de Cardozo SLB (2-1 em 2010) e Alan Braga (1-0 em 2011). Repetimo-nos, é desta ou...?