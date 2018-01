O futebolista português Cristiano Ronaldo foi hoje suturado com "dois ou três pontos", após um choque no triunfo do Real Madrid sobre o Deportivo (7-1), referiu hoje o treinador dos 'merengues', Zinedine Zidane."É um corte, vai levar dois ou três pontos, mas está bem, não é nada de grave", disse Zidane.Cristiano Ronaldo fez um golpe na cara no momento em que fez o sexto golo do Real Madrid, depois de sofrer um toque na cara quando cabeceou a bola para a baliza, saindo com a cara ensanguentada.O português, que não terminou o encontro, já tinha marcado o quinto golo dos 'blancos'.