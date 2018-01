Benfiquista que matou adepto com very light foi detido na Luz

Hugo Inácio foi identificado na bancada do estádio do Benfica, em violação da pena a que foi condenado.

Hugo Inácio, o adepto do Benfica que pertence ao grupo No Name Boy, e que foi condenado em 1996 pela morte do sportinguista Rui Mendes, num jogo da final da Taça de Portugal, na sequência de um disparo de um very light, foi detido este sábado no Estádio da Luz, durante o jogo frente ao Desportivo de Chaves.



A notícia foi avançada pela TVI24 que diz que Inácio foi identificado por um spotter no estádio das águias. O homem, de 45 anos, estava interdito de ir a recintos desportivos, por ter deflagrado uma tocha no Estádio da Luz e da Luz e por ter sido detido na posse de outro engenho pirotécnico semelhante, em 2016. Hugo Inácio foi condenado a três anos de prisão e sete de interdição de estádios. A sentença foi-lhe aplicada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, após o recurso do arguido, e referia-se a acontecimentos de Novembro de 2016, no jogo da Taça de Portugal entre o Benfica e o Marítimo.



Em 1996, Hugo Inácio foi o autor do do disparo de um very light no Estádio do Jamor, que matou um adepto do Sporting, num jogo da final da Taça. Foi então condenado, em 1998, a quatro anos de prisão pelo crime de homicídio por negligência grosseira.



Quando estava a cumprir a pena no Estabelecimento Prisional do Linhó, em 2000, aproveitou uma saída precária para fugir, quando ainda lhe restavam 15 meses e 6 dias de cumprimento de pena efectiva. Seria recapturado mais tarde na Tapada das Mercês, no concelho de Sintra.



Em 2012, voltou a ser condenado a 18 meses de prisão efectiva, com pena acessória de proibição de entrar em recintos desportivos por dois anos, por ter agredido e injuriado um polícia no dia 7 de Novembro, após o jogo da Liga dos Campeões entre o Benfica e o Spartak de Moscovo.