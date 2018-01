O jogador do Sporting recorreu às redes sociais para explicar reacção emotiva ao ser substituído.

Fábio Coentrão recorreu às redes sociais para abordar a sua atitude no final do jogo entre o Vitória de Setúbal e o Sporting, que terminou empatado em tempo de descontos. O jogador sportinguista foi substituído no final do encontro, o que o levou a dar vários socos no banco, antes de se sentar e chorar desiludido.



"Nem sempre, dentro do campo, as coisas correm como queremos. Fomos à luta, não fomos felizes e isso deixou-nos revoltados. Vivo cada jogo como se fosse o último da minha vida. Não gosto de perder e, muito menos, quando é proibido fazê-lo. Quero ser campeão pelo meu Sporting CP", escreveu.





"Senti-me frustrado e reagi como sou, autêntico e genuíno. Sou um homem e não uma máquina. Que me desculpem todos aqueles que fazem parte da Família Sportinguista pelo que fizemos e por alguma atitude menos reflectida no jogo em Setúbal. A mágoa e a revolta pelo que ontem aconteceu continuam, e pensei em todos aqueles que, no estádio ou na televisão, também sentiram o mesmo que eu senti. O futuro é já o próximo jogo, na quarta-feira. O destino de todos nós, Sportinguistas, é sermos felizes. E vamos sê-lo, com atitude e compromisso. A nossa união continua a ser de aço!", acrescentou o jogador.A mensagem conta com quase 30 mil gostos, sendo um deles de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, indica o Record.