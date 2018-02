O Benfica subiu hoje provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na visita ao Portimonense, por 3-1, em jogo da 22.ª jornada, com dois golos de Cervi.

O Benfica subiu hoje provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na visita ao Portimonense, por 3-1, em jogo da 22.ª jornada, com dois golos de Cervi.



O argentino Cervi, aos seis e 77 minutos, e o sérvio Zivkovic, aos 90+5, marcaram os golos dos tetracampeões, enquanto o brasileiro Felipe Macedo, aos 65, assinou o tento dos algarvios, que, então, empatou a partida.



Com este triunfo, o Benfica assume provisoriamente o primeiro lugar, com 53 pontos, mais um do que o FC Porto, que visita no domingo o Desportivo de Chaves e conta ainda menos um jogo, e mais três do que o Sporting, que recebe o Feirense, enquanto o Portimonense permanece no 11.º posto, com 24.



Veja aqui os golos da partida:



Primeiro golo marcado de Cervi:

<iframe width="640" height="360" src="//www.vsports.pt/embd/41856/m/361954/vsports/af6013ec9412dfaabea36b90e0dae88a?autostart=false" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>



Portimonense empata aos 65 minutos:



<iframe width="640" height="360" src="//www.vsports.pt/embd/41866/m/361954/vsports/20635166ffbc7dfe837a3fd186af0a08?autostart=false" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>



Cervi volta a marcar aos 77 minutos



<iframe width="640" height="360" src="//www.vsports.pt/embd/41870/m/361954/vsports/59599dd9cbe0b80686046613c1bfdd71?autostart=false" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>



O terceiro e último golo do Benfica:



<iframe width="640" height="360" src="//www.vsports.pt/embd/41873/m/361954/vsports/f97cd8150cc8a2019236c8c22b8d9847?autostart=false" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>