O tetracampeão em título Benfica falhou hoje o assalto à liderança provisória da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 com o Belenenses, no Restelo, onde Jonas selou a igualdade aos 90+7 minutos, de livre directo.O brasileiro, que falhou uma grande penalidade aos 73 minutos, evitou, com o 24.º tento na prova e nona ronda seguida a marcar, o segundo desaire na prova dos 'encarnados', mas não a perda de dois pontos, pois, aos 86, Nathan havia adiantado os locais.Após este encontro da 20.ª ronda, o Benfica colocou-se em igualdade pontual com o Sporting, anfitrião na quarta-feira do Vitória de Guimarães, e a um ponto do FC Porto, que joga na terça-feira no reduto do Moreirense e tem outro jogo em atraso.