O Benfica registou um lucro de 44,5 milhoes de euros na temporada 2016/2017, o que o torna o clube campeão de uma liga europeia mais lucrativo. As vendas de Victor Lindelöf (Manchester United) e Gonlaço Guedes (PSG) são as principais responsáveis por este resultado, segundo o estudo The European Champions Report, da KPMG.O documento, citado pelo Record, analisou a performance financeira dos 12 clubes campeões nacionais das ligas europeias: Real Madrid, Juventus, Bayern Munique, Chelsea, Monaco, Besiktas, Celtic, Basileia, Spatark Moscovo, Feyenoord e Viitorul, além do Benfica.O Real Madrid foi o clube que alcançou as maiores receitas operacionais (671 milhões de euros) e o Monaco o clube que registou o maior crescimento anual (86%, equivalente a 144 milhões de euros).