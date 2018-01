O encontro entre Estoril e FC Porto desta segunda-feira foi suspenso ao intervalo devido a um problema numa bancada, numa altura em que os estorilistas venciam por 1-0, e depois dos adeptos dos "dragões" terem entrado no relvado devido a um problema estrutural numa das bancadas.

A bancada norte do estádio António Coimbra da Mota, construída em 2014/15 para as competições europeias, apresentou, nos sectores J e K, condições deficitárias na estrutura em cimento, motivo pelo qual os cerca de dois mil adeptos se viram obrigados a descer até ao relvado.











Esta terça-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional vai efectuar uma reunião de emergência com o Estoril e demais entidades competentes. Num comunicado, a Liga explicou que, depois de ter reunido com a Câmara Municipal de Cascais, bombeiros e sociedade desportiva anfitriã, bem como com a equipa de arbitragem, "o comandante das forças de segurança presente considerou que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para o reinício da partida".





Jogo entre o Estoril Praia e o FC Porto foi adiado. Mais aqui:https://t.co/DaruJ5qgiB pic.twitter.com/ozkdy017Fu — Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) 15 de janeiro de 2018







Após a interrupção da partida, o FC Porto anunciou que não iria completar a partida esta terça-feira, desconhecendo-se a data da realização da segunda parte do jogo. Porém, o calendário dos "dragões" – muito complicado devido aos jogos do campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões – pode fazer com que estes 45 minutos se realizem apenas no final de Fevereiro ou Março.

Fica também por esclarecer se a partida se realizará novamente no estádio António Coimbra da Mota ou se o estádio terá que sofrer obras e, como tal, tem que ser escolhido outro recinto de jogo. Todos os atletas podem ser utilizados pelos técnicos, com excepção dos jogadores castigados, expulsos ou substituídos durante a primeira parte.

Outro dos cenários possíveis é a atribuição da derrota ao Estoril: o regulamento disciplinar da Liga prevê a atribuição de derrota quando o estádio "não se encontrar em condições regulamentares por facto imputável ao clube que o indica". "Quando um jogo oficial não se efectuar ou não se concluir em virtude do estádio não se encontrar em condições regulamentares por facto imputável ao clube que o indica, é este punido com a sanção de derrota e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 12 UC e o máximo de 50 UC e com a sanção de reparação à Liga e ao adversário das despesas de arbitragem, de delegacias, de organização e do valor da receita que eventualmente coubesse ao adversário", lê-se no ponto 4 do artigo 94º.