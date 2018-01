A falta de luz, o clima mais frio e a falta de actividade física podem contribuir para alterações no ciclo menstrual.



O Inverno pode exacerbar as dores menstruais, garante a doutora Preethi Daniel, directora clínica da Clínica de Médicos de Londres.



"Os dias mais curtos e escuros podem afectar negativamente a disposição e isso pode levar a um desregulamento hormonal ainda maior aquando da chegada mensal do período", garante Daniel ao Metro UK.



Segundo a médica, a luz solar "ajuda a produzir vitamina D e dopamina, dois componentes que melhoram o humor, o prazer, motivação e a concentração". O Inverno é o período do ano em que os dias ficam mais curtos e as noites mais longas.



"No Inverno também passamos mais tempo dentro de casa e mexemo-nos menos e comemos mais. Isto pode afectar negativamente os nossos sintomas pré-menstruais. Foi provado que mulheres mais activas têm um ciclo menstrual mais regular, comparativamente com pessoas que raramente fazem exercício físico."



Mas o Inverno pode também implicar ciclos menstruais mais curtos por cerca de um dia, comparativamente ao Verão. Esta é uma tendência que se repete quando comparadas mulheres de climas mais frios com outras que habitam em climas mais quentes.



Apesar de admitir que estas variações no ciclo e nas dores ou humor são comuns, a doutora Daniel explica que caso se verifiquem situações extremas, o melhor é mesmo consultar um ginecologista.