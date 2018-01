Aquecer a marmita ou descongelar o jantar por alguns minutos no microondas pode parecer inofensivo para o meio ambiente, mas um estudo vem dizer o contrário.

Segundo um estudo da Universidade de Manchester, no Reino Unido, os microondas em funcionamento na Europa emitem tanto dióxido de carbono quanto o libertado por sete milhões de carros.

Os cientistas britânicos avaliaram a emissão de dióxido de carbono libertado para atmosfera pelos microondas desde o seu fabrico até ao final de vida útil do electrodoméstico.

Os cálculos indicaram que 19 microondas num ano emitem tanto dióxido carbono como o emitido por um carro. Pelo que, segundo o estudo, todos os microondas na Europa poluem tanto quando sete milhões de carros, cerca de 7 milhões de toneladas de dióxido de carbono.

"É o consumo de electricidade pelos microondas que tem o maior impacto no ambiente", explicam os autores do estudo.

O electrodoméstico é um êxito entre os europeus que os preferem a qualquer outro tipo de forno – em 2020 prevê-se que as vendas anuais atinjam os 135 milhões de aparelhos.

Ainda assim a poluição provocada pelos carros é bem maior. "Há 30 milhões de carros no Reino Unido e estes emitem muito mais do que todos os microondas na União Europeia", garantiu David Reay, professor de gestão de carbono na Universidade de Edimburgo.

"É dez vezes mais a quantidade e emissão anual de todos os microondas na União Europeia estimados por este novo estudo."

Os autores do estudo salientam, no entanto, que as suas conclusões devem ser levadas em conta dado o número de aparelhos vendidos.

"O objectivo do nosso estudo não foi comparar tipos de fornos, mas analisar o impacto ambiental dos microondas como parelhos que estão em todas as casas da Europa e chamar a atenção para a necessidade de tornar mais eficiente o seu fabrico, uso e final de vida", explicou Alejandro Gallego-Schmid, um dos autores.