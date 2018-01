Inês quis emagrecer, José e Francisco melhoraram a saúde, Laura e Miguel evitam o stress. Qual é o seu caso? Bem, não interessa o que o motiva, mas como se pode tornar mais activo em 2018, depois dos excessos das festas.



Tinha de ser no ano que estava a entrar. Raquel Brinca sempre se questionara porque é que o marido Vasco saía de casa tão cedo para correr. Finalmente, naquela passagem de ano, a fotógrafa fez uma resolução – e cumpriu-a: "Vou começar a correr a ver se percebo essa tua maluquice." Em pouco tempo, a maluquice dele era também a dela. E passaram uns dois anos até conseguir completar a maratona de Nova Iorque em menos de 4 horas.



Raquel poderia ter desistido logo no início. Da primeira vez que foi ao Jamor, não conseguiu dar uma volta à piscina. Mas o marido deu-lhe o conselho certo: "Não podes correr muito rápido no início, porque ficas cansada. Tens de correr devagarinho." A fotógrafa só pensava que ele estava errado. "Se é para correr, é para despachar." Mas como é "obstinada, competitiva e teimosa" decidiu: "Daqui a uns tempos mostro-lhe que consigo dar a volta a isto como se estivesse a correr na 5ª Avenida." E conseguiu.



Este exercício tinha outra vantagem: poderia fazê-lo em qualquer altura, depois de deixar os filhos na escola ou antes de eles regressarem. Quando engravidou do quarto filho, que nasceu em Fevereiro de 2015, deixou de correr e também de fazer outras actividades físicas, como o padel, por serem de alto impacto e não estarem adaptadas à sua condição. Passou a treinar-se em casa com Pedro Almeida, que a tem ajudado a recuperar a forma pré -gravidez. Vasco, que é executivo e viaja constantemente, acompanhou-a e faziam os mesmos exercícios, mas com adaptações para ela. "Se não podia fazer exercícios na parte de cima, fazia na de baixo", explica o personal trainer. Treinar para um objectivo é o truque dos Brinca para não perderem o interesse. Raquel, de 38 anos, já voltou a correr grandes distâncias e, apesar de uma lesão na tíbia, quer fazer a maratona de Barcelona, em Março. O marido, de 43, é mais ambicioso e quer completar uma prova de triatlo em Julho.



Alguns pré-requisitos antes de começar

1. Tal como Raquel e Vasco, é importante sentir-se motivado com a actividade que escolher ou desistirá. A fotógrafa até pagava a mensalidade no ginásio, mas não ia com assiduidade. Rodrigo Ruivo refere que na lisboeta Clínica das Conchas, uma academia de saúde integrada cuja área desportiva gere, as taxas de retenção são baixas. "Se hoje se inscreverem 100 pessoas, é possível que dentro de um mês, um terço deixe de treinar." E, por norma, todas anunciam que farão dois ou três treinos por semana. Mas depois deixam de aparecer.



2. A avaliação física e de saúde antes de iniciar qualquer modalidade é essencial para perceber se sofre de hipertensão, se existem na família antecedentes de acidentes cardiovasculares ou outras situações que mereçam uma atenção especial.



3. Deve organizar uma rotina de treino semanal variada e evitar a especialização – o seu organismo vai agradecer a compensação de algumas actividades mais intensas por outras que são menos.



4. Reconheça que cada um tem o seu ritmo. Não queira apanhar aquele amigo que acelera na bicicleta se não se sentir preparado para isso.



5. O exercício deve ser feito com moderação. "Somos de extremos. Uma pessoa nunca corria, começa a correr cinco dias por semana e ao fim-de-semana faz a maratona. Isto tem o reverso da medalha, que é uma hipersolicitação de estruturas articulares" que gera lesões, alerta Rodrigo Ruivo, que também dá aulas no Instituto Superior de Ciências Educativas e escreveu o Manual de Avaliação e Prescrição de Exercício. A Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos por semana, isto é, cinco a seis sessões de intensidade moderada.



6. Nunca é tarde para começar, apesar de algumas actividades serem mais adequadas ao seu objectivo. Qualquer uma a que se proponha, desde que esteja fisicamente apto e o seu médico aprove, é a ideal para si.



Cumpre tudo? Então, esqueça os excessos do final do ano e bom ano de exercícios. Sugerimos-lhe alguns de acordo com a sua idade e propósito.



20 ANOS

Talvez não haja melhor idade para fazer basquetebol, voleibol ou saltar à corda. "Até aos 25, 26 anos, quando se atinge o pico da massa óssea adulta", sublinha Rodrigo Ruivo, "devem-se incentivar práticas com impacto, que promoverá a osteogénese, que é a formação de osso. Quanto mais massa mineral óssea se formar nesta idade de crescimento, maior será o reforço preventivo para que não se tenha osteoporose".



Miguel Oliveira começou cedo no ténis e tentou até fazer carreira profissional, mas com o aproximar da idade adulta e à medida que as hipóteses de sucesso se estreitavam percebeu que o que os pais gastavam com ele talvez nunca fosse compensado e abandonou o sonho da profissionalização. Enquanto estudava Publicidade e Marketing, dava aulas de ténis. Até que o melhor amigo o convidou para um torneio de padel e achou aquele novo desporto fácil de jogar e "viciante" porque obriga a cálculos de trajectória. Mudou de vida e de país para tentar uma carreira neste desporto, que tem mais projecção em Espanha.



Aos 27 anos dá aulas e treina em Bilbau, onde conseguiu patrocinadores e terminou o ano entre os 130 melhores do mundo. Os seus alunos são mais velhos, mas qualquer um pode praticá-lo porque "o jogo pode tanto ser lento, como rápido". No entanto, tal como no ténis, trabalha-se sobretudo um lado do corpo. "Os atletas desses desportos talvez tenham problemas na coluna, nomeadamente, escolioses. É preciso fazer um trabalho paralelo muscular para compensar", alerta Pedro Almeida. Na verdade, o truque de fazer exercício compensatório à actividade principal coloca-se quase sempre, explicaram os treinadores pessoais e os especialistas com quem a SÁBADO falou.



Desenhe o cenário ideal aos 20 anos: pode fazer musculação (não é praticar culturismo, mas fazer um trabalho de resistência muscular com pesos ou máquinas) quatro a cinco vezes por semana e modalidades indoor (como aulas de ginásio) ou outdoor (corrida, surf, remo, etc.) – se quiser até pode acumulá-las no mesmo dia. "De década para década, vai diminuindo o número de treinos de musculação por semana e os tempos de execução das modalidades e aumentando o tempo de descanso", aconselha o mestre em Alto Rendimento Pedro de Medeiros. Se "aos 20 anos a pessoa faz três horas de surf, aos 30 faz 2h30, aos 40, duas horas, aos 50, uma hora e meia." À medida que a idade avança, diz, "o corpo recupera mais lentamente e já tem menos energia", pelo que se deve fazer exercício em doses menores.



As quatro alunas das manhãs de sexta-feira de Miguel Oliveira são disso exemplo. Têm mais de 60 anos e não deixam de fazer tudo o que o treinador de padel planeou para elas, mas com menos intensidade. "Nota-se que são pessoas maiores de idade. Mesmo assim conseguem correr, chegar à bola, passá-la para o lado de lá." E, mais importante, "divertem-se muito".



Menos stress, emagrecer ou tonificar?

Há ainda outro factor que, por norma, afecta os praticantes de desporto nesta faixa etária: o trabalho. Enquanto estudavam na universidade, tinham uma disponibilidade que com o início da vida laboral perdem. Foi o que aconteceu com Miguel Almeida. O judo acompanhou o seu crescimento, desde que os pais o inscreveram aos 11 anos, e chegou a internacional. Nessa época tinha treinos bidiários, com corrida e musculação de manhã e judo à tarde.



"É um desporto mais completo do que outros. Um corredor de fundo tem uma capacidade cardiovascular e de resistência física muito grande, mas os índices de força ou de agilidade não são tão necessários. No judo, temos que ter tudo isso em alta. É preciso ter força e destreza física, resistência cardiovascular e isso faz os judocas terem que treinar musculação, corrida, etc.", explica. Só que, aos 30 anos, o advogado nem sempre consegue chegar a horas aos dois treinos semanais de luta – quanto mais fazer musculação ou corrida que serviam para o auxiliar na competição. "É muito difícil conciliar um treino suficientemente regular, para obter um resultado em consonância com o que foi antigamente." Mas tenta não faltar. "É um desporto que cria um sentimento de satisfação e de alívio. E, embora seja individual, o factor equipa é importante. É talvez uma das razões porque ainda faço judo em vez de ir ao ginásio: tenho amigos de toda a vida e é um ponto de encontro", sublinha.



Miguel reconhece em muitos colegas, mesmo os que já têm mais de 30 ou 40 anos, a vontade de libertar o stress do dia-a-dia e melhorar a condição física geral com esta modalidade. Entre os jovens que frequentam o seu ginásio, os objectivos costumam ser outros – e estão "bem definidos", enumera Rodrigo Ruivo: "Elas querem perder massa gorda. Eles, aumentar a massa muscular e tonificar-se."



Musculação para todos

É um trabalho essencial de compensação em todas as modalidades. Um golfista precisará de trabalhar mais o tronco e os exercícios com pesos ou máquinas ajudarão a reforçar esta área do corpo. No caso dos corredores, poderão fazer exercícios às pernas. É uma actividade para todas as idades já que não tem impacto nas articulações.



Padel com companhia

Acumule pelo menos uma aula com um professor por semana com um jogo com amigos para treinar a técnica e tácticas. É a melhor forma de aprender, aconselha o director técnico da Federação Portuguesa de Padel, José Pires da Silva. No site da organização encontra 39 academias por todo o País onde praticar.



Domine as técnicas no Basquetebol...

...no voleibol ou no futebol para evitar lesões. O mestre em Alto Rendimento Pedro de Medeiros diz que se deve compreender bem os truques destes desportos ou não se saberá evitar os riscos da sua prática.



As melhores para perder peso

Pode fazer corrida, ciclismo, crossfit, body combat, body attack, body pump



30 e 40 Anos

Já se apercebeu de que não pode fazer aos 40 anos o mesmo que fazia aos 30? Nem a disponibilidade é a mesma, nem o corpo reage de igual forma. Contudo, o ideal é não deixar de fazer exercício. Inês Santos tinha uma rotina de treino diária até uma fibromialgia lhe vedar o ginásio. Só poderia fazer ioga ou Pilates – que não lhe agradam por "gostar de agitação" – ou caminhada. Optou por esta última e durante uma hora, depois de sair do trabalho, faz 10 quilómetros no Parque das Nações. Para a técnica de laboratório, de 37 anos, parar não era opção. Perdera 40 quilos (já teve 105) desde que descobrira o ginásio e começara a ser acompanhada por uma nutricionista. "Toda a gente no hospital pensa que fiz um bypass gástrico. ‘Não’, respondo, ‘fechei a boca e comecei a mexer-me’."



Treinava duas vezes por dia. Não gostava de fazer passadeira, nem de um exercício que a obrigava a correr enquanto estava de gatas no chão. Chamava-lhe o castigo, mas nunca deixou de o fazer, mesmo quando treinava sozinha no jardim. "O ginásio tornou-se um vício. Quando não ia, sentia que estava a engordar." Na faixa etária de Inês e até aos 45 anos, a motivação é muito importante, refere Rodrigo Ruivo. "Têm cargas laborais intensas, mas conseguem disponibilizar a hora de almoço para fazer surf ou o fim do dia para um desporto de combate (judo, krav maga)." A ideia, diz o professor universitário, é "tentar desenvolver várias realidades físicas (força, actividade cardiorrespiratória, flexibilidade) para que a pessoa se sinta confortável, com mais energia e sensação de bem-estar".



E nenhuma modalidade será tão completa como o crossfit, defende Bruno Salgueiro, que neste momento só dá treinos individuais a alunos entre os 40 e os 65 anos. É para trabalhar a força? O crossfit trabalha. E a flexibilidade? Também. E ainda a resistência, a velocidade, a precisão. Ao todo são 10 as características da preparação física que esta actividade optimiza. "A ideia de cross é cruzar os benefícios de várias modalidades [pesos, ginástica, condicionamento] e ficamos mais fit" (em forma).



Da primeira vez que viu um vídeo de praticantes, há uns quatro anos, o personal trainer que se tornou um sucesso no YouTube como motivador da prática do exercício físico (através dos vídeos com dicas e treinos que publica) pensou que "só os animais" conseguiriam fazê-lo. Depois, durante um curso em Manchester percebeu que estava enganado. Estando física e clinicamente apto, qualquer um pode fazê-lo, diz, exemplificando com os "exercícios simples e com adaptações para pessoas que tenham mais dificuldades" que diariamente coloca no seu blogue Dicas do Salgueiro. Em casa pode transformar uma mochila em peso e fazer várias séries de agachamentos ou dar mil saltos com uma corda.



"Os maluquinhos das corridas"

Vasco Brinca costuma sair da cama cedo para ir correr antes de a família acordar (também faz bicicleta em casa). E parece-lhe que o dia rende mais assim. Apesar de estar sempre a viajar, tem um plano de treino personalizado por Pedro Almeida em função dos seus objectivos: o deste ano é completar a tal prova de triatlo, em Julho. E, mesmo quando está fora em viagem, vai correr, faz ginásio ou leva uns elásticos para nadar sem sair do mesmo sítio durante cerca de uma hora na piscina do hotel. Exercita-se seis dias por semana e descansa um.



De manhã, às 8h, com a mulher e sob orientação do personal trainer, faz uma hora de treino funcional dentro de casa ou no jardim. Pedro Almeida monta um circuito de quatro exercícios (que pode incluir flexões, agachamentos e elevações com a ajuda de elásticos presos ao tecto) que têm de repetir três vezes, aumentando a intensidade entre cada um deles. Como se definem ambos como "muito competitivos" estão sempre a picar-se enquanto o treinador controla os tempos com um cronómetro.



Vasco sempre foi um atleta. Começou na ginástica e depois na natação no Algés e Dafundo. Habituado ao ritmo de vida do pai, um professor universitário que de seis em seis anos mudava o local de residência, fez desporto escolar na Alemanha e nos Estados Unidos. Do outro lado do Atlântico, entrou na equipa de atletismo da escola. "Era muito bom nos 800 metros. Cheguei a Portugal todo motivado e queria inscrever-me no atletismo. Eu vivia no Restelo e a única pista de tartan era em Alvalade. [Era difícil] uma criancinha de 15 anos estar a atravessar Lisboa para ir treinar, mudei de desporto. Meti-me na canoagem, depois achei mais piada ao remo e fui campeão nacional." Nunca parou. Já mais velho, descobriu as provas longas, como as maratonas e o triatlo.



Pedro Almeida, que recentemente lançou o livro Correr para Emagrecer, refere que este tipo de provas exigem uma resistência e um factor mental que se encontra em pessoas acima dos 30 anos. E o casal Brinca e os amigos deles, "os maluquinhos das corridas" (como Raquel carinhosamente lhes chama), encaixam-se nessa faixa etária.



Cuidado com o seu swing

Será também por esta altura, entre os 40 e os 50 anos, que um golfista atingirá o auge. Apesar de, ao se ter menos força não se conseguir aumentar a distância da tacada, a técnica será então mais apurada com a prática do que para um rapaz de 15 ou 20 anos. É por isso que Pedro Correia, especialista em performance, diz que esta é uma "modalidade bastante particular": tem uma "intensidade relativamente baixa" porque se fazem swings de três em três minutos.



"Isso não significa que seja fácil" já que o swing "é um dos gestos mais explosivos e complexos em termos motores do desporto", explica Pedro Correia. "Em dois segundos, exige a coordenação do corpo e de todas as articulações." Se este não estiver preparado com um treino complementar que fortaleça a sua estrutura, pode haver lesões, sobretudo na região lombar ou no cotovelo. Neste caso, Pedro de Medeiros aconselha musculação para minimizar as assimetrias que se criam por se fazer sempre o mesmo movimento com o corpo. Pedro Almeida sugere ainda o ioga, já que ao ensaiar-se o swing o tronco deve ter boa mobilidade.



45 minutos de Krav maga? Se um ginásio oferecer aulas com esta duração, desconfie, diz o presidente da Federação Portuguesa de Artes Marciais Israelitas, Vítor Martins. Com os aquecimentos, só teria 15 minutos para praticar. Como esta modalidade de combate corpo a corpo não está ainda regulamentada em Portugal, pergunte sempre se o instrutor tem formação superior a cinco anos e se a fez na origem, em Israel, onde o krav maga surgiu.



Diga Quanto quer Correr

Estabeleça um objectivo mensurável (fazer 10 quilómetros em meia hora, por exemplo) para poder averiguar se está ou não a evoluir. E escolha um calçado adaptado ao seu tipo de passada (há quem desgaste mais a parte interior ou a exterior do pé) e à distância que vai correr.



Crossfit: moderado e intenso

Um praticante nunca sabe se naquele dia fará um treino de intensidade elevada (séries de dois ou três minutos de exercícios) ou mais moderada (com séries de meia hora). E o factor "surpresa!" motiva, considera Bruno Salgueiro. Um iniciante deve ir a duas ou três aulas por semana.



Golfe não é só bater bolas

Um não praticante pode achar que basta ter um taco e uma bola e já é golfista. Está enganado. Este é um desporto tão técnico que numa fase inicial, sugere Pedro Almeida, deve procurar um professor que lhe ensine como deve praticá-lo.



Para perder peso

Pode fazer corrida, ciclismo, crossfit, body combat, body attack, body pump.



50 Anos

Laura Soares já se habituou ao tom de escárnio das amigas. "Ir para o ginásio? Não tenho paciência! Que horror!" A engenheira, de 52 anos, tem a opinião contrária. Não consegue imaginar a sua vida sem exercício e todos os dias à hora de almoço faz uma pausa obrigatória para ir a aulas de alto impacto (body attack, body combat, cycling) ou ioga (duas vezes por semana). "Tento fazer uma parte de cardio, uma parte que me dê mais tónus muscular (e vou para os pesos e para aulas de condicionamento [que misturam exercícios aeróbios e funcionais, com o corpo, step e outros materiais]). Depois, há a parte do relaxamento e alongamento, embora no ioga exista uma componente física muito forte."



Nas férias Laura ressente-se, o humor altera-se e o marido percebe. "Vamos passear na praia. Faz bem", desafia -a nessas alturas. "Quando paro, começa-me a faltar qualquer coisa. Aquela hormona do prazer que muita gente liberta quando está a fazer exercício, já não se liberta." O desporto para Laura Soares é isso mesmo, um "vício" que dá prazer e até a ajuda a resolver problemas no trabalho. Já era assim na faculdade: "Quando estudava, arranjava sempre forma de ter um buraquinho para ir fazer exercício físico porque sentia o benefício. Em vez de [como os outros,] tomar comprimidos para a depressão, para não estar nervosa ou para a ansiedade. Dormia melhor." Hoje é o mesmo e não só é uma boa ferramenta para combater o stress como está em melhor forma do que as amigas de 50, 55 anos, que já têm um grande perímetro abdominal e músculos mais flácidos. Com o trabalho ao computador e os pesos que transportam nas malas, estão a ficar também com os ombros curvados e dores nas cervicais. "Eu não tenho nada disso", celebra Laura.



No entanto, até em pessoas mais jovens a instrutora de ioga Inês Alvim encontra este tipo de problemas posturais, pouca flexibilidade e o corpo atrofiado. Há uns tempos, deu uma aula a estudantes do secundário e estavam todos "torcidos".



Quando se iniciou nesta modalidade, em 1996, seria quase impossível a alguém mais velho ou com limitações físicas fazer os exercícios. O método então professado era só para jovens, com "muitos malabarismos e contorcionismos". O tipo de exercícios que executa agora são já adaptados a pessoas acima dos 50 anos. E permitem benefícios de flexibilidade, desenvolvimento da musculatura e melhoria da respiração, lista a professora. Dependendo da turma (normalmente logo pela manhã vão pessoas mais velhas) Inês Alvim pode ser mais ou menos exigente. Nas que Laura Soares frequenta à hora de almoço costuma sê-lo.



Piscina? Sim, mas com outros desportos

A partir de certa idade, por vezes com indicação médica, é-se encaminhado para modalidades calmas (como alongamentos ou Pilates para os problemas de coluna) ou na água. "São as únicas em que têm a certeza que, à partida, não prejudicarão mais o estado" dos pacientes, diz Pedro de Medeiros. Mas estas prescrições não levam em linha de conta que, com o avançar dos anos, existe perda da massa muscular (sarcopenia). Então, o objectivo deve ser fazer "um treino que promova o aumento" dessa massa e da força. Ora, refere o autor de O seu Treinador Pessoal, nem a natação nem o Pilates por si só farão isso.



Rodrigo Ruivo cita até um estudo internacional que comparou um grupo que praticou natação e outro que fez desportos de combate e/ou basquetebol. O segundo grupo "tinha densidades ósseas muito superiores. Toda a actividade, o facto de saltarem promoveu a osteogénese (a formação de osso), que não existe na natação, na hidroginástica."



O ideal, no caso da piscina, esclarece Daniel Marinho, docente na Universidade da Beira Interior, é "complementar com outra actividade, como a caminhada ou o ginásio". "O facto de dentro de água não termos toda a carga mecânica é uma vantagem [o peso nas articulações é menor, pelo que é útil para pessoas com excesso de peso ou dores na coluna], mas também pode ser inconveniente por causa da perda da densidade mineral e o desenvolvimento da força muscular", explica este colaborador da Federação Portuguesa de Natação na área da formação de treinadores.



Algumas técnicas de natação...

...são mais fáceis e vantajosas (como costas e crawl), outras (como a mariposa) aumentam a curvatura da coluna, pelo que não são aconselhadas para quem sofra de dores nesta zona do corpo.



Body attack e kick boxing: não são para todos

São actividades de alto impacto e devem ser evitadas se tem limitações articulares ou musculares.



Fazer coreografias no ginásio

Tanto o body combat como o body pump são modalidades pré-coreografadas e cujos movimentos facilmente apanhará. Mas atenção: com o body pump deve dominar os movimentos de musculação, pelo que se não está acostumado ao levantamento de pesos pode ter riscos. Peça ajuda ao professor.



Ioga e surf?

Há quem acumule estes dois desportos. Deve fazer pelo menos duas aulas de ioga por semana, mas a instrutora Inês Alvim tem alunos que a seguem por todos os ginásios onde lecciona: os seus corpos exigem-lhes que pratiquem mais.



Para perder peso

Pode fazer ciclismo, body combat, body attack, body pump ou crossfit.



Mais de 60 Anos

Primeiro a má notícia: à medida que a idade aumenta, a massa muscular diminui e os ossos ficam mais frágeis. A boa notícia é que nada disto significa que deva ficar parado. Aliás, deve mexer-se e muito, mas com uma intensidade adequada à sua idade. A partir dos 60, o objectivo é aumentar a massa muscular e a força num treino que compense o que os anos tiram aos ossos e que permita evitar quedas.



José Gonçalves aprendeu isso quando se reformou, com 54 anos. Há mais de três décadas, desde que entrara para a tropa, aos 19, que não pegava numa bicicleta. Das primeiras vezes que voltou a fazê-lo, saía de casa, junto à estação de Benfica, em Lisboa, e no fim da subida que vai até ao café Jordão da Buraca ficava com "a língua de fora". "Comecei a interiorizar que teria de melhorar." Só havia uma forma: alargar a distância de casa. Quanto mais longe fosse, maior seria o obrigatório percurso de regresso. Começou a, quase diariamente, comprar o jornal na estação de Benfica e a sair de bicicleta. Ao sentir as pernas cansadas, parava para ler. Depois, continuava. "Comecei a evoluir. A caixa começou a aguentar." Ainda tinha dores musculares mas, ao fazer alongamentos, até esse problema melhorou. Nove anos depois, faz 50, 60 ou 70 quilómetros por dia. Até mais: só nos primeiros 17 dias no ano passado acumulou 1.800 quilómetros nas rodas; já foi de Loures a Estremoz e do Porto a Lisboa (com paragem de uma noite em Leiria).



Não tem a mesma energia e a resistência de um colega de 52 anos, por isso, quando vão os dois dar uma volta maior diz ao outro que tem de ficar de serviço às rotundas – isto é, a dar voltas até ele chegar perto dele. "Mesmo assim, há muita gente mais nova do que eu que não tem a pedalada que eu tenho."



"O idoso não é necessariamente alguém velho. Há a ideia de que faz 30 minutos de caminhada e que, se não o conseguir, faz hidroginástica. É melhor frequentar essas actividades físicas a não realizar nada. Mas pode realizar outras actividades mais intensas", refere o professor universitário Rodrigo Ruivo. O indicado é até acumular actividades, frisa Pedro de Medeiros, compensando modalidades de maior estímulo num dia com outras de menor impacto no outro para o organismo conseguir recuperar: "Fazer ginásio duas ou três vezes por semana e nos restantes dias actividades lúdicas, como caminhada, Pilates, hidroginástica."



De forma intuitiva, o ex-motorista da Carris está a fazer tudo correcto. Aos treinos diários de bicicleta (ao seu ritmo e fazendo aquecimento prévio e alongamentos), soma duas aulas de hidroginástica por semana. Começou há uns meses para incentivar a mulher, que trabalha em cuidados paliativos e tem muitas vezes de carregar doentes. Este esforço estava a provocar-lhe problemas de saúde. Mas o marido não conseguia convencê-la a ir sozinha. "Irmos os dois é mais motivador", concluiu o reformado.



Sem comprimidos aos 82 anos

Francisco Teodoro até convenceu o filho a acompanhá -lo nas idas diárias pela manhã ao ginásio, mas por falta de tempo dele acaba por ir sozinho. Não é, no entanto, por isso que vai com menos vontade. Em 10 anos, faltou talvez três vezes e só não se equipa ao domingo porque não está aberto. O reformado está em melhor forma aos 82 anos do que quando começou há uma década. Tanto que a descrição das suas dores é agora feita no pretérito imperfeito. "Doía-me a coluna a dormir, tinha dores nos cotovelos e as pernas inchadas, os pés não cabiam nos sapatos e tinha um pico no coração." Já não toma medicamentos para as dores. Claro que caminha devagar e tem de descansar – continua a ser "um velho", como se descreve –, mas se não tivesse descoberto o ginásio "o coração já tinha parado".



Rodrigo Ruivo, que registou a evolução de Francisco Teodoro desde que o conheceu há uma década, desfaz mitos sobre a idade: "Existia muito a ideia de que o idoso ou pessoas que sofrem de certas patologias deveriam cingir -se a intensidades muito baixas, não deviam fazer treinos de força. Isso é uma falácia. No idoso os principais problemas são as quedas. Eles beneficiam se no seu estilo de vida incluírem exercício físico cardiovascular associado ao treino de força, que é importante para prevenir a perda de massa muscular." No início, tinha dificuldade em levantar pesos. "Doía-me muito, mas fazia-me bem." Agora, o circuito de cerca de hora e meia inclui musculação, com exercícios para abrir e fechar os braços e as pernas e levantar máquinas com 65 a 70 quilos. Faz 25 minutos de passadeira, 25 minutos de elíptica. Mas sempre acompanhado por um instrutor – um conselho que deve ser seguido em qualquer idade por quem frequente um ginásio.



Faça ciclismo acompanhado

Por causa dos riscos de andar na estrada. Se for sozinho, planeie o percurso, diga a alguém para onde vai e leve água, aconselha o presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, José Manuel Caetano. No site desta organização encontra um calendário de eventos (de passeios a trilhos de BTT na montanha) e dos cursos para aprender a andar de bicicleta.



Qual é a melhor Caminhada?

Se quer companhia, no site Fórum das Caminhadas procure passeios que se farão perto da sua casa. Tenha atenção ao calçado para evitar problemas nos pés.



Pilates para as dores nas costas

Os médicos costumam recomendá-lo. Tal como o ioga, esta modalidade permite melhorar a flexibilidade e a força e aprender a usar a respiração em seu benefício. O corpo fica mais tonificado.



Para perder peso

Pode fazer crossfit.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 614, de 4 de Fevereiro de 2016.