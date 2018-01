Cientistas sequenciam genoma humano com aparelho do tamanho de telemóvel

Investigadores utilizaram um dispositivo que já é comercializado há vários anos e que se chama MinION.

Cientistas anunciaram que sequenciaram o genoma humano em tempo real com um aparelho do tamanho de um telemóvel.



O trabalho, publicado na revista científica Nature Biotechnology esta segunda-feira, foi realizado por investigadores de nove universidades do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Canadá, que utilizaram um dispositivo que já é comercializado há vários anos e que se chama MinION.



O aparelho, do tamanho de um telemóvel, permite sequenciar em tempo real o material genético graças à tecnologia dos nanoporos, buracos microscópicos pelos quais passam os segmentos de moléculas de ADN. As variações eléctricas produzidas por esta passagem permitem identificar os componentes do ADN.



"É a primeira vez que sequenciamos um genoma [conjunto de informação genética] humano através do uso da tecnologia dos nanoporos", vincou, citado pela agência noticiosa AFP, um dos autores do trabalho, Matt Loose, da Universidade de Nottingham, no Reino Unido.



A tecnologia permite ler sequências de ADN milhares de vezes mais compridas do que as que serviram de base para mapear o primeiro genoma humano completo, em 2003.



Para Matt Loose, os resultados fazem antever "o momento em que a sequenciação do genoma se tornará uma parte rotineira de um exame médico", permitindo detetar no futuro, de forma rápida e precisa, tumores numa fase muito precoce.