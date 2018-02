O Infarmed aprovou no mês passado um novo tratamento para os doentes com cancro do pulmão em estado avançado. A imunoterapia, já disponível nos hospitais públicos, estimula o sistema imunológico a combater as células tumorais e aumenta a taxa média de sobrevivência de quem recebe um diagnóstico ainda assustador.

O presidente do Grupo de Estudo do Cancro do Pulmão e director do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Fernando Barata, explica à SÁBADO tudo sobre o novo tratamento.

O cancro de pulmão é o principal responsável por morte por cancro em Portugal e no mundo. Porquê?

O principal factor é o tabaco. Ainda existe uma elevada taxa de fumadores na população nacional e mundial que tem muita influência no aparecimento da doença. Mas também porque, muitas vezes, o cancro do pulmão, não apresenta sintomas e quando é detectado encontra-se numa fase muito avançada da doença. Cerca de 50% dos casos diagnosticados, o cancro já se encontra num estado avançado, com metástases. Nestes casos, os tratamentos disponíveis conseguiam algum aumento da sobrevivência, mas muito aquém daquilo que é conseguido com outras patologias oncológicas onde se deram avanços médicos extraordinários, nomeadamente no cancro da mama, próstata, colo-rectal e outros.

Quais são os primeiros sintomas do cancro do pulmão?

São sintomas respiratórios: tosse, expectoração, dor torácica. Mas estes são sintomas comuns a outras doenças respiratórias e, nomeadamente no fumador são sintomas atribuídos à bronquite do fumador e à asma do fumador.

Por isso, os doentes não realizam uma radiografia do tórax ou uma TAC que mostraria, de uma forma mais precoce, uma alteração que nos levasse a iniciar uma investigação para confirmar ou excluir uma neoplasia do pulmão.

A radiografia do tórax é suficiente para realizar o diagnóstico?

Muitas vezes e face à persistência dos sintomas, a radiografia do tórax é mandatória. Não é o caso de muitos doentes que foram submetidos a várias terapêuticas, como broncodilatadores e antibióticos, porque se pensava tratar-se de outras patologias. Quando, na verdade, o que estava subjacente era uma massa pulmonar, que uma radiografia poderia ter detectado.

Há 4.332 casos de cancro do pulmão em Portugal. Estão a aumentar o número de casos?

É um número preocupante que aumenta de ano para ano. Não é a doença oncológica mais prevalente, mas quer o cancro da mama, quer o cancro da próstata têm uma abordagem terapêutica com melhores resultados do que o cancro do pulmão. É preocupante porque a maior parte dos doentes são diagnosticados num estado avançado da doença em que as terapêuticas até hoje disponíveis tinham uma intenção paliativa, com poucas possibilidades de aumentar a sobrevivência.

Quais eram os tratamentos usados?

A terapêutica aplicada ao doente com cancro no pulmão e metástases era a quimioterapia. A sobrevivência mediana destes doentes era de 8 a 10 meses. Não conseguíamos mais. Em 2010/2012 começaram a ser aplicadas terapêuticas-alvo, em que se identificaram alvos nas células tumorais para o qual foram descobertas terapêuticas específicas que inibiam o crescimento e multiplicação das células cancerígenas. Nessa altura, os resultados melhoraram drasticamente. Mas esses alvos estão presentes numa percentagem baixa de doentes com cancro do pulmão, cerca de 15 a 18 % dos doentes.

Como foi descoberta a nova terapêutica, a imunoterapia?

Em 2014-2015 percebeu-se que o nosso sistema imunológico tinha um papel importante no desenvolvimento e progressão da doença oncológica. Percebeu-se que, em determinada altura da nossa vida, a ausência de resposta eficaz do nosso sistema imunológico levava a uma maior multiplicação das células tumorais. A imunoterapia começou por tentar encontra uma maneira de estimular as nossas defesas a combater as células tumorais. Este foi o grande avanço. Também já é aplicado em outros cancros, mas tem o seu expoente máximo no melanoma e no cancro do pulmão.

É como se ensinássemos o sistema imunológico a identificar as células tumorais?

Não só ensinamos o nosso sistema imunológico a identificar as células tumorais, também a orientamos para combatê-las. A grande descoberta foi perceber que se nós ajudássemos o nosso sistema imunológico, ele também colaborava no combate à célula tumoral.

A que se deve essa ausência de resposta eficaz do sistema imunológico?

O que acontece é que, ao longo da vida, uma célula do nosso organismo pode tentar fugir ao seu ciclo habitual e iniciar a proliferação. Na esmagadora maioria das vezes, o nosso sistema imunológico consegue controlar a situação e repor a normalidade. Mas em determinada altura, não se sabe porquê mas presumivelmente devido a factores como o tabaco e outros de ordem genética, pode acontecer que uma célula tenha a capacidade de escapar e de iniciar uma multiplicação de forma autónoma e criar um tumor.

Quais são os resultados da imunoterapia nos doentes com cancro do pulmão?

Os resultados começaram a surgir em doentes de segunda linha, que estão num estado avançado da doença e que já tinham feito quimioterapia. Mais recentemente, num grupo seleccionado de doentes de primeira linha, os resultados com imunoterapia eram melhores dos que os da quimioterapia. É isso que tem merecido a sucessiva aprovação das várias autoridades americanas e europeias do medicamento.

Qual o efeito da imunoterapia na taxa de sobrevivência dos doentes?

Nos doentes de primeira linha - quando é feito o diagnóstico do doente com cancro do pulmão em estado avançado e com um determinado biomarcador com uma expressão muito elevada – que têm indicação para fazer imunoterapia, verificou-se que mais de 50 por cento estão bem ao fim de dois anos. Houve um duplicar na sobrevivência. É uma franca melhoria, sobretudo, quando é conseguida com uma baixa toxicidade.

Quais são os efeitos secundários da imunoterapia?

Os doentes tratados com imunoterapia não saem dos tratamentos tão debilitados quanto os sujeitos a quimioterapia. O novo tratamento não tem os efeitos secundários provocados pela quimioterapia: as anemias, a baixa dos glóbulos brancos e das plaquetas e a queda de cabelo. A imunoterapia provoca apenas uma fadiga e uma reacção cutânea, na maioria das vezes, muito ligeira. Estamos a dar mais vida a estas doentes e mais vida com qualidade.

Como é aplicada a imunoterapia?

A imunoterapia é dada por via endovenosa, mas não exige a medicação necessária que é dada juntamente com a quimioterapia. O doente só precisa de vir ao hospital de três em três semanas e recebe o tratamento por apenas uma hora. Em comparação, os doentes sujeitos a quimioterapia têm de receber o tratamento durante três a cinco horas, dependendo dos esquemas aplicados. A imunoterapia é mais eficaz com menos tempo de hospital de dia e menos recursos hospitalares.

Há limites no tratamento com imunoterapia?

Ao contrário da quimioterapia, a imunoterapia pode ser dada durante o tempo em que resultar benefícios para os doentes. Na quimioterapia, ao fim do quarto ou sexto tratamento paramos porque a toxicidade começa a ser elevada e temos de aguardar para dar um segundo esquema de quimioterapia. A imunoterapia pode ser mantida durante meses.

Ainda assim, não é a cura do cancro do pulmão.

Não é a cura, mas aumenta a sobrevivência e a qualidade de vida dos doentes. Temos visto que nos chamados longos sobreviventes – os primeiros doentes que receberam imunoterapia - o tratamento promoveu o desenvolvimento de memória imunológica, nomeadamente contra recidivas. Cerca de 15 a 20% destes doentes mantêm-se estáveis e com a doença controlada ao longo de meses e anos. Isto é de facto uma nova realidade e um avanço extraordinário reconhecido por todos.

A imunoterapia atrasa as recidivas?

Antes, em determinada altura, havia uma recidiva e um não controlar da doença e os doentes morriam. Agora há uma percentagem de doentes – é pequena, eu sei – que com a doença avançada têm mais anos de vida. Nos doentes que são diagnosticados precocemente não mudou nada: a primeira indicação é a cirurgia e se estiver localmente avançado devemos fazer quimioterapia com radioterapia. Mas é na fase avançada da doença, com metástases, que esta nova terapêutica veio duplicar a sobrevivência da mediana dos indivíduos. A dois anos, ainda há mais de 50 por cento dos doentes que se encontram bem. É extraordinário quando comparamos com o que era há dez anos – 8 a 10 meses de sobrevida.

Onde está disponível a imunoterapia?

O Infarmed aprovou o tratamento no mês passado e está disponível em todo o Serviço Nacional de Saúde. Isso deixa-me muito satisfeito porque significa a possibilidade de tratar todos os doentes. Antes, era preciso passar por um processo complexo de pedido de autorizações especiais ou podia ser usado em ambiente de ensaio clínico.