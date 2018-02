A marca de artigos de desporto Adidas está a produzir uma linha de roupa a partir de garrafas de plástico recicladas, em resposta ao aumento do lixo plástico, que será tanto como a quantidade de peixes nos oceanos em 2050.Outras marcas, como Amcor, Ecover, Evian, L'Oréal, Mars, M&S, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Walmart e Werner & Mertz, comprometeram-se a utilizar embalagens reutilizáveis e recicladas em 2025."Algumas empresas que podem ter sido vistas como os piores infractores são as que estão a seguir em frente [a tomar medidas 'amigas' do ambiente]", afirmou a directora para a conservação da organização Fauna & Flora International, Abigail Entwistle, citada hoje numa notícia da agência Associated Press.O artigo da AP lembra que, em 2017, uma outra organização com sede no Reino Unido, a Fundação Ellen MacArthur, estimou que o peso do plástico nos oceanos será igual ao dos peixes em 2050.Segundo a fundação, que trabalha com multinacionais como Google, Nike e Danone, apenas 14 por cento das embalagens de plástico que são recolhidas vão para reciclagem.O plástico que contamina os oceanos mata a vida selvagem e entra na cadeia alimentar humana.Para Roland Geyer, professor da universidade norte-americana da Califórnia, "os oceanos são simplesmente os 'danos colaterais' na economia de consumo".O especialista em ecologia industrial enaltece iniciativas como as das multinacionais, mas recorda que as campanhas de reciclagem e reutilização de plástico fizeram pouco para impedir a poluição nos últimos 30 anos.O docente defende, ao invés, que a sociedade deve, por sua iniciativa, diminuir a procura de plástico nos seus consumos.